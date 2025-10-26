Άρης: Ο Μίλιτσιτς έπιασε δουλειά καταθέτοντας τις πρώτες εκτιμήσεις του
Το πλάνο του Άρη περιλάμβανε αυτό που ακριβώς συνέβη. Ο Κροατοπολωνός προπονητής έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (26/10) και το απόγευμα πήγε στο Nick Galis Hall για την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα αλλά και γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του. Πριν την έναρξη αυτή, είχε ευρεία συζήτηση με τον Νίκο Ζήση με τον οποίον ούτως ή άλλως είχαν συζητήσει τηλεφωνικά και οι επαφές τους δεν αφορούσαν μόνο το πλαίσιο της συμφωνίας τους μέχρι το τέλος της σεζόν – με την προοπτική επέκτασής της συνεργασίας γι’ ακόμη έναν χρόνο – αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στον τομέα της ενίσχυσης.
Ο 49χρονος τεχνικός μίλησε στους παίκτες του Άρη και σε πρώτη φάση κατάθεσε τις εκτιμήσεις του βάσει της εικόνας που εξασφάλισε από παιχνίδια της ομάδας. Στάθηκε δηλαδή στα σημεία που απαιτείται να βελτιώσει η ομάδα ούτως ώστε να έχει άμεση βελτίωση και σε επίπεδο αποτελεσμάτων.
Μάλιστα, τη Δευτέρα (27/10), λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι και τον εκτός έδρας αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, θα κάνει τις πρώτες δηλώσεις του. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα κάνει και το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία.
