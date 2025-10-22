Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος 91-63: Ο «Ιστορικός» έφτασε τις τρεις σερί ήττες στο EuroCup

Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Πανιώνιος παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Μπουντούτσνοστ, γνωρίζοντας την ήττα στην Ποντγκόριτσα με 91-63 για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Ο Πανιώνιος γνώρισε την ήττα από την Μπουντούτσνοστ με 91-63 στο Morača Sports Centre και έπεσε στο 1-3 στον β’ όμιλο του EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι», παρατάχθηκαν χωρίς τον Τζέιλεν Χαντς λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο και παραδόθηκαν από νωρίς στην ανωτερότητα των γηπεδούχων, γνωρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στη διοργάνωση.

Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος: Ο αγώνας

Η Μπουντούτσνοστ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο Morača Sports Centre μπροστά στο σκορ με 28-13 απέναντι στον Πανιώνιο, που παραδόθηκε στον ρυθμό των γηπεδούχων. Οι Μαυροβούνιοι είχαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 53-34, σουτάροντας 7/11 τρίποντα (63,6%) και μοιράζοντας 14 ασίστ για μόλις έξι λάθη, απέναντι στους «κυανέρυθρους» που επέμειναν δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 4/17 τρίποντα και στηριζόμενοι επιθετικά στις πρωτοβουλίες του Ματ Λιούις (11 π., 3 ριμπ., 2 ασ.).

Η Μπουντούτσνοστ συνέχισε στο ίδιο τέμπο, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 20-10 στο τρίτο δεκάλεπτο και χωρίς να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στον Πανιώνιο. Μάλιστα, ο Τζέιμς Τόμπσον εκτόξευσε τη διαφορά στο +32, κάνοντας το 81-49 στο 33'! Τελικά, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 91-63, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-2, ρίχνοντας τον «Ιστορικό» στο 1-3 και υποχρεώνοντας τους Νεοσμυρνιώτες στην τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στο EuroCup.

 

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 53-34, 73-44, 91-63.

Ο MVP: Ο Αξέλ Μπουτέιγ είχε 16 πόντους, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 18:59, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ματ Λιούις είχε 13 πόντους, 4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20:59.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 18 λάθη του Πανιωνίου.

Buducnost VOLI Podgorica2FG3FGFTREB
Head Coach: Andrej ZakeljMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-
#Player
1R. Sulaimon *19:13133/560%2/450%1/250%044703001
3F. Magee23:50152/450%3/742.9%2/2100%02211101
4S. Mays19:4281/714.3%2/450%0/00%13443110
6J. Thompson11:2993/475%0/00%3/475%00011102
7A. Slavkovic05:0900/00%0/00%0/00%00000100
10N. Tanaskovic *16:3963/650%0/00%0/20%25711102
11Y. Ferrell *20:1821/333.3%0/10%0/00%00010201
13D. Jovanovic17:5861/250%0/10%4/4100%15610120
15J. Morgan18:1262/2100%0/00%2/366.7%05543303
16J. Boutsiele *21:2383/560%0/00%2/2100%22443011
19Z. Nikolic07:0821/250%0/00%0/00%11200100
83A. Bouteille *18:59165/5100%2/2100%0/00%52730010
TOTAL200:009125/4555.6%9/1947.4%14/1973.7%12304224817318113
Panionios AthensFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: Chris ChougkazMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
0N. Watson19:0541/250%1/250%0/00%2/450%1230513166
2M. Starks17:4721/520%1/520%0/20%0/00%01140300-2-2
3G. Papas *22:06111/1100%1/1100%3/837.5%0/00%033322201414
5M. Lountzis30:52125/771.4%5/771.4%0/20%2/2100%134053201717
7G. Tsalmpouris13:2072/450%2/450%1/425%0/00%0001210022
9S. Oikonomopoulos06:1800/00%0/00%0/10%0/00%00002100-2-2
11M. Lewis *20:59134/4100%4/4100%1/333.3%2/2100%213230001717
33T. Wahl *16:1521/333.3%1/333.3%0/10%0/00%2241301222
34J. Kreuser *25:41122/366.7%2/366.7%2/633.3%2/2100%022443101212
41A. Patrikis05:3900/10%0/10%0/00%0/00%0110110000
88N. Gkikas *21:5800/10%0/10%0/20%0/00%0224410022
TOTAL200:006317/3154.8%17/3154.8%7/2924.1%8/1080%62026161918945858
     

