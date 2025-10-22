Ο Πανιώνιος παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Μπουντούτσνοστ, γνωρίζοντας την ήττα στην Ποντγκόριτσα με 91-63 για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Οι «κυανέρυθροι», παρατάχθηκαν χωρίς τον Τζέιλεν Χαντς λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο και παραδόθηκαν από νωρίς στην ανωτερότητα των γηπεδούχων, γνωρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στη διοργάνωση.

Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος: Ο αγώνας

Η Μπουντούτσνοστ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο Morača Sports Centre μπροστά στο σκορ με 28-13 απέναντι στον Πανιώνιο, που παραδόθηκε στον ρυθμό των γηπεδούχων. Οι Μαυροβούνιοι είχαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 53-34, σουτάροντας 7/11 τρίποντα (63,6%) και μοιράζοντας 14 ασίστ για μόλις έξι λάθη, απέναντι στους «κυανέρυθρους» που επέμειναν δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 4/17 τρίποντα και στηριζόμενοι επιθετικά στις πρωτοβουλίες του Ματ Λιούις (11 π., 3 ριμπ., 2 ασ.).

Η Μπουντούτσνοστ συνέχισε στο ίδιο τέμπο, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 20-10 στο τρίτο δεκάλεπτο και χωρίς να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στον Πανιώνιο. Μάλιστα, ο Τζέιμς Τόμπσον εκτόξευσε τη διαφορά στο +32, κάνοντας το 81-49 στο 33'! Τελικά, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 91-63, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-2, ρίχνοντας τον «Ιστορικό» στο 1-3 και υποχρεώνοντας τους Νεοσμυρνιώτες στην τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στο EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 53-34, 73-44, 91-63.

Ο MVP: Ο Αξέλ Μπουτέιγ είχε 16 πόντους, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 18:59, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ματ Λιούις είχε 13 πόντους, 4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20:59.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 18 λάθη του Πανιωνίου.

Buducnost VOLI Podgorica 2FG 3FG FT REB Head Coach: Andrej Zakelj MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- # Player 1 R. Sulaimon * 19:13 13 3/5 60% 2/4 50% 1/2 50% 0 4 4 7 0 3 0 0 1 3 F. Magee 23:50 15 2/4 50% 3/7 42.9% 2/2 100% 0 2 2 1 1 1 0 1 4 S. Mays 19:42 8 1/7 14.3% 2/4 50% 0/0 0% 1 3 4 4 3 1 1 0 6 J. Thompson 11:29 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 1 1 1 0 2 7 A. Slavkovic 05:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 10 N. Tanaskovic * 16:39 6 3/6 50% 0/0 0% 0/2 0% 2 5 7 1 1 1 0 2 11 Y. Ferrell * 20:18 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 1 13 D. Jovanovic 17:58 6 1/2 50% 0/1 0% 4/4 100% 1 5 6 1 0 1 2 0 15 J. Morgan 18:12 6 2/2 100% 0/0 0% 2/3 66.7% 0 5 5 4 3 3 0 3 16 J. Boutsiele * 21:23 8 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 4 3 0 1 1 19 Z. Nikolic 07:08 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 83 A. Bouteille * 18:59 16 5/5 100% 2/2 100% 0/0 0% 5 2 7 3 0 0 1 0 TOTAL 200:00 91 25/45 55.6% 9/19 47.4% 14/19 73.7% 12 30 42 24 8 17 3 18 113