Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει απόψε (22/10) τη Μπούντουτσνοστ για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup.

Η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του EuroCup συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) να έχει και αυτό ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τη Μπούντουτσνοστ.

Η αναμέτρηση των «κυανέρυθρων» στο Μαυροβούνιο, είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ενώ θα υπάρξει live τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι του Nova Sports Prime.

Και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή μετρούν από μία νίκη και δύο ήττες, με τον Πανιώνιο να θέλει να βρει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη για φέτος αλλά και την πρώτη μετά από τον αγώνα της πρεμιέρας.

Ο Κρις Χουγκάζ που έχει αναλάβει χρέη προπονητή ανέφερε στις δηλώσεις του: «Είμαστε σε μία περίοδο επανεκκίνησης της ομάδας. Μετά από λίγες προπονήσεις και ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έχουμε άλλο ένα δύσκολο αγώνα με την Μπουντούτσνοστ. Και αυτό πρέπει να είναι έξτρα κίνητρο για εμάς ώστε να βελτιωθούμε σε ένα τέτοιο δύσκολο επίπεδο, αλλά και σε μία διοργάνωση που είναι σημαντικό το οτι συμμετέχουμε. Κι από τη στιγμή που συμμετέχουμε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταπεξέλθουμε».

Από την πλευρά του, ο Τζορτζ Πάπας δήλωσε: «Αυτός ο αγώνας είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς, ως ομάδα, να είμαστε μαζί και να προσπαθήσουμε να δώσουμε ώθηση στη νέα μας σεζόν. Είναι μια καλή ευκαιρία να βρούμε περισσότερη χημεία μεταξύ μας, που ίσως δεν ξέραμε ότι είχαμε, και απλώς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να φύγουμε από εδώ με μια νίκη».

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) του EuroCup

Κλουζ - Βενέτσια 19:00

Μπαχτσεσεχίρ - Τσεντεβίτα 19:00

Μπούντουτσνοστ - Πανιώνιος 20:00

Κέμνιτζ - Λόντον Λάιονς 20:00

Μπουργκ - Λιετκαμπέλις 20:30

Τρέντο - Τουρκ Τέλεκομ 21:00

Η κατάταξη στον όμιλο του Πανιωνίου