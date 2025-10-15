Μικρόπουλος για Πανιώνιο: «Δε μ'αρέσει να βλέπω στο γήπεδο τη Μέρα της Μαρμότας»

Με σκληρά λόγια για την εικόνα του Πανιωνίου μίλησε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Θεόδωρος Μικρόπουλος.

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από την Μπουργκ στην 3η αγωνιστική του EuroCup και σε συνδυασμό με τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα, ο Θεόδωρος Μικρόπουλος μίλησε για εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος είχε επισκεφτεί την προπόνηση της ομάδας πριν από μερικές ημέρες και τοποθετήθηκε εκ νέου, μιλώντας για τη «Μέρα της Μαρμότας».

Η τοποθέτηση του Θεόδωρου Μικρόπουλου

«Κατ’ αρχάς ευχαριστούμε τον κόσμο μας, για ακόμα μια φορά αισθανθήκαμε το κλειστό να σείεται. Παρόλ’ αυτά θέλω να πω κάτι: Έχω μια πολύ αγαπημένη ταινία που λέγεται η μέρα της μαρμότας. Παίζει ο Μπιλ Μάρεϊ, αυτός ο υπέροχος ηθοποιός. Είναι μια ταινία όπου κάθε μέρα ζει την ίδια ιστορία. Ξεκινάει και ζει το ίδιο σενάριο.

Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η ταινία, την έχω δει πέντε έξι φορές, αυτό που βλέπω, όμως, το να τη βλέπω στο γήπεδο δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες θα βελτιώσουν το κλίμα και η ομάδα θα πάει μπροστά. Οι παίκτες δεν είναι άχρηστοι. Υπάρχει στην ομάδα ποιότητα. Θα βρούμε τον τρόπο να βελτιωθούμε».