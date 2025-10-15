Ο Πανιώνιος μπόρεσε να διορθώσει την εικόνα κατάρρευσης που έδειξε να έχει σε δύο περιόδους αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και έχασε από τη Μπουργκ με 66-56.

Ο Πανιώνιος μπόρεσε να επιστρέψει στη διεκδίκηση ενός αγώνα όπου φαινόταν ότι θα χάσει με κατεβασμένα χέρια, αλλά παρά τη μεγάλη προσπάθεια του τελευταίου δεκαλέπτου, η Μπουργκ πήρε τη νίκη με 66-56.

Για μία ακόμη φορά, η... αχίλλειος πτέρνα για τους «κυανέρυθρους» ήταν η τρίτη περίοδος όπου το επί μέρους έφτασε στο 12-19.

Πανιώνιος - Μπουργκ: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος μπήκε στον αγώνα και φάνηκε να έχει ένα άγχος το οποίο τον οδήγησε να έχει συνεχόμενα άστοχα σουτ, με τη Μπουργκ στο πρώτο τρίλεπτο να φτάνει στο 0-4. Ο Κρούζερ ήταν αυτός που έσπασε το... ρόδι για τους γηπεδούχους και με δύο εύστοχα τρίποντα έβαλε μπροστά την ομάδα του με 6-4. Στα 2:11 λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου το σκορ είχε φτάσει στο 7-10 με μοναδικό σκόρερ τον Κρούζερ. Από εκείνο το σημείο και ύστερα ωστόσο άρχισαν να έχουν επαφή και άλλοι παίκτες, με την πρώτη περίοδο να κλείνει με το σκορ στο 16-15 υπέρ των Γάλλων.

Με την αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου οι δύο πλευρές φάνηκαν να μην μπορούν βρουν εύκολα καλάθι, με το επί μέρους στα πρώτα τρία λεπτά να είναι 0-0! Ο ΜακΓκί που άργησε να βρει ρυθμό σημείωσε το πρώτο του καλάθι στα 6:30 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά ο Πανιώνιος κυρίως με καλάθια του Τσαλμπούρη φαινόταν να μπορεί να παραμείνει σε κοντινή απόσταση. Η καθόλου καλή αμυντική λειτουργία ωστόσο επέτρεψε στη Μπουργκ να βρει εύκολα καλάθια και να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το 34-25 υπέρ της.

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε το πρώτο μισό του παιχνιδιού με 4/13 τρίποντα ενώ η Μπουργκ είχε 5/10.

Ο Πανιώνιος μπήκε στην τρίτη περίοδο και φαινόταν να μην μπορεί να ακολουθήσει καθόλου τον ρυθμό της Μπουργκ, η οποία είχε συνεχώς τον έλεγχο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και από τον κόσμο που βρέθηκε στη Γλυφάδα. Πρώτο καλάθι για τον «ιστορικό» μπήκε από τον Γουόλ στα 5:55 λεπτά πριν το τέλος, μειώνοντας σε 27-42. Στο τελευταίο λεπτό ο Πανιώνιος φάνηκε να βρίσκει πάλι τον ρυθμό του, κλείνοντας την περίοδο όμως στο -16 (37-53).

Ο Πανιώνιος μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό που είχε στο τέλος της τρίτης περιόδου και έριξε τη διαφορά κάτω από τους δέκα στα πέντε περίπου λεπτά πριν το τέλος. Ο Σταρκς μείωσε σε 56-62 μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο, αλλά η Μπουργκ παρέμεινε μπροστά σε μία απόσταση σχετικής ασφαλείας. Αυτό της επέτρεψε να φτάσει στη νίκη με 66-56.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τελευταίο πεντάλεπτο ήταν πιο σοβαρή και κράτησε την απόσταση.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντάριους ΜακΓκι που αν και άργησε να πάρει μπροστά, τελείωσε με 17 πόντους (4/7 τρίποντα) με 3 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Βίνσεντ Μίτσελ με 10 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Ματ Λιούις που σε 20:54 λεπτά εντός παρκέ είχε μόλις 2 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Νέιτ Γουότσον που τελείωσε με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι ο Πανιώνιος μπόρεσε να δείξει μία αντίδραση και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η συνολική απόδοση του Πανιωνίου, ειδικότερα η αμυντική λειτουργία του πρώτου ημιχρόνου.

Panionios Athens MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % O D T 0 N. Watson * 22:41 10 5/11 45.5% 0/0 0% 0/1 0% 5 6 11 1 1 2 2 4 12 2 M. Starks * 29:15 9 3/7 42.9% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 2 2 4 0 1 0 2 6 3 G. Papas 22:01 7 2/3 66.7% 0/3 0% 3/4 75% 1 0 1 1 0 0 0 2 5 5 M. Lountzis * 26:26 5 1/3 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 2 3 5 3 0 4 0 2 1 7 G. Tsalmpouris 24:48 11 4/7 57.1% 1/4 25% 0/0 0% 0 5 5 0 0 0 0 0 10 9 S. Oikonomopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 M. Lewis 20:54 2 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 2 3 5 1 0 1 0 3 4 33 T. Wahl 11:10 3 0/3 0% 0/0 0% 3/4 75% 1 1 2 0 0 0 0 3 1 34 J. Kreuser * 21:21 7 0/1 0% 2/2 100% 1/2 50% 0 5 5 3 1 3 0 4 9 40 J. Hands * 21:24 2 1/3 33.3% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 2 -1 41 A. Patrikis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 N. Gkikas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 2 1 3 0 0 TOTAL 200 56 16/38 42.1% 5/23 21.7% 9/13 69.2% 13 28 41 13 2 13 2 22 50