Πανιώνιος - Μπουργκ 56-66: «Ξύπνησε» αλλά ήταν ξανά... αργά

Σπύρος Μαρκεζίνης

Ο Πανιώνιος μπόρεσε να διορθώσει την εικόνα κατάρρευσης που έδειξε να έχει σε δύο περιόδους αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και έχασε από τη Μπουργκ με 66-56.

Ο Πανιώνιος μπόρεσε να επιστρέψει στη διεκδίκηση ενός αγώνα όπου φαινόταν ότι θα χάσει με κατεβασμένα χέρια, αλλά παρά τη μεγάλη προσπάθεια του τελευταίου δεκαλέπτου, η Μπουργκ πήρε τη νίκη με 66-56.

Για μία ακόμη φορά, η... αχίλλειος πτέρνα για τους «κυανέρυθρους» ήταν η τρίτη περίοδος όπου το επί μέρους έφτασε στο 12-19.

Πανιώνιος - Μπουργκ: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος μπήκε στον αγώνα και φάνηκε να έχει ένα άγχος το οποίο τον οδήγησε να έχει συνεχόμενα άστοχα σουτ, με τη Μπουργκ στο πρώτο τρίλεπτο να φτάνει στο 0-4. Ο Κρούζερ ήταν αυτός που έσπασε το... ρόδι για τους γηπεδούχους και με δύο εύστοχα τρίποντα έβαλε μπροστά την ομάδα του με 6-4. Στα 2:11 λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου το σκορ είχε φτάσει στο 7-10 με μοναδικό σκόρερ τον Κρούζερ. Από εκείνο το σημείο και ύστερα ωστόσο άρχισαν να έχουν επαφή και άλλοι παίκτες, με την πρώτη περίοδο να κλείνει με το σκορ στο 16-15 υπέρ των Γάλλων.

Με την αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου οι δύο πλευρές φάνηκαν να μην μπορούν βρουν εύκολα καλάθι, με το επί μέρους στα πρώτα τρία λεπτά να είναι 0-0! Ο ΜακΓκί που άργησε να βρει ρυθμό σημείωσε το πρώτο του καλάθι στα 6:30 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά ο Πανιώνιος κυρίως με καλάθια του Τσαλμπούρη φαινόταν να μπορεί να παραμείνει σε κοντινή απόσταση. Η καθόλου καλή αμυντική λειτουργία ωστόσο επέτρεψε στη Μπουργκ να βρει εύκολα καλάθια και να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το 34-25 υπέρ της.

 

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε το πρώτο μισό του παιχνιδιού με 4/13 τρίποντα ενώ η Μπουργκ είχε 5/10.

Ο Πανιώνιος μπήκε στην τρίτη περίοδο και φαινόταν να μην μπορεί να ακολουθήσει καθόλου τον ρυθμό της Μπουργκ, η οποία είχε συνεχώς τον έλεγχο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και από τον κόσμο που βρέθηκε στη Γλυφάδα. Πρώτο καλάθι για τον «ιστορικό» μπήκε από τον Γουόλ στα 5:55 λεπτά πριν το τέλος, μειώνοντας σε 27-42. Στο τελευταίο λεπτό ο Πανιώνιος φάνηκε να βρίσκει πάλι τον ρυθμό του, κλείνοντας την περίοδο όμως στο -16 (37-53).

Ο Πανιώνιος μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό που είχε στο τέλος της τρίτης περιόδου και έριξε τη διαφορά κάτω από τους δέκα στα πέντε περίπου λεπτά πριν το τέλος. Ο Σταρκς μείωσε σε 56-62 μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο, αλλά η Μπουργκ παρέμεινε μπροστά σε μία απόσταση σχετικής ασφαλείας. Αυτό της επέτρεψε να φτάσει στη νίκη με 66-56.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τελευταίο πεντάλεπτο ήταν πιο σοβαρή και κράτησε την απόσταση.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντάριους ΜακΓκι που αν και άργησε να πάρει μπροστά, τελείωσε με 17 πόντους (4/7 τρίποντα) με 3 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Βίνσεντ Μίτσελ με 10 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Ματ Λιούις που σε 20:54 λεπτά εντός παρκέ είχε μόλις 2 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Νέιτ Γουότσον που τελείωσε με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι ο Πανιώνιος μπόρεσε να δείξει μία αντίδραση και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η συνολική απόδοση του Πανιωνίου, ειδικότερα η αμυντική λειτουργία του πρώτου ημιχρόνου.

Panionios AthensMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODT
0N. Watson *22:41105/1145.5%0/00%0/10%56111122412
2M. Starks *29:1593/742.9%1/333.3%0/00%022401026
3G. Papas22:0172/366.7%0/30%3/475%101100025
5M. Lountzis *26:2651/333.3%1/520%0/00%235304021
7G. Tsalmpouris24:48114/757.1%1/425%0/00%0550000010
9S. Oikonomopoulos00:0000/00%0/00%0/00%000000000
11M. Lewis20:5420/00%0/30%2/2100%235101034
33T. Wahl11:1030/30%0/00%3/475%112000031
34J. Kreuser *21:2170/10%2/2100%1/250%055313049
40J. Hands *21:2421/333.3%0/30%0/00%02200202-1
41A. Patrikis00:0000/00%0/00%0/00%000000000
88N. Gkikas00:0000/00%0/00%0/00%000000000
Team/Coaches21300
TOTAL2005616/3842.1%5/2321.7%9/1369.2%1328411321322250

Cosea JL Bourg-en-Bresse2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Frederic FauthouxMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#Players
0D. Mcghee *26:08172/540%4/757.1%1/1100%1123210516
1V. Mitchell18:31102/450%2/540%0/20%022001066
3A. Moulare16:0621/425%0/00%0/00%112100033
8A. Labanca15:3430/10%1/616.7%0/00%20200002-11
9W. Mcdowell-White16:4373/3100%0/30%1/250%134304035
11B. Gach *23:2342/366.7%0/10%0/00%0772110011
20Y. Mbaya05:3800/00%0/00%0/00%022000011
23R. Lindo *26:2573/650%0/00%1/250%224001236
34K. Kokila *29:2692/728.6%0/00%5/683.3%471111111320
95A. Mokoka *22:0672/633.3%1/333.3%0/00%123210047
Team/Coaches033
TOTAL200:006617/3943.6%8/2532.0%8/1361.5%123042125931877

@Photo credits: eurokinissi, ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
     

