Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στη Γλυφάδα απόψε (15/10, 19:30) τη Μπουργκ για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup.

Συνολικά έξι αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) στην τρίτη αγωνιστική του EuroCup.

Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια, βρίσκεται και η αναμέτρηση του Πανιωνίου, ο οποίος θα υποδεχθεί στη Γυφάδα τη γαλλική Μπουργκ. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τηλεοπτική κάλυψη από το NovaSports 4.

Το σύνολο του Λούκα Παβίσεβιτς αναζητά την... αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 93-73 στη Stoiximan GBL, θέλοντας να κάνει παράλληλα το 2-1 στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του.

Από την άλλη πλευρά, η Μπουργκ θα προσπαθήσει να διευρύνει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση.

 

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τρίτη (14/10)

  • Τουρκ Τέλεκομ - Μπούντουτσνοστ 79-72
  • Τσεντεβίτα - Άρης 80-59
  • Αμβούργο - Μπαχτσεσεχίρ 85-106

Τετάρτη (15/10)

  • Λιετκαμπέλις - Ουλμ 19:00
  • Πανιώνιος - Μπουργκ 19:30
  • Μπεσίκτας - Νάνιερς 20:00
  • Σλασκ - Κλουζ 20:00
  • Βενέτσια - Νεπτούνας 21:00
  • Μανρέσα - Χάποελ Ιερουσαλήμ 21:45

Πέμπτη (16/10)

  • Λόντον Λάιονς - Τρέντο 21:30
@Photo credits: eurokinissi, LATO KLODIAN
     

