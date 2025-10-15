Ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στη Γλυφάδα απόψε (15/10, 19:30) τη Μπουργκ για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup.

Συνολικά έξι αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) στην τρίτη αγωνιστική του EuroCup.

Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια, βρίσκεται και η αναμέτρηση του Πανιωνίου, ο οποίος θα υποδεχθεί στη Γυφάδα τη γαλλική Μπουργκ. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τηλεοπτική κάλυψη από το NovaSports 4.

Το σύνολο του Λούκα Παβίσεβιτς αναζητά την... αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 93-73 στη Stoiximan GBL, θέλοντας να κάνει παράλληλα το 2-1 στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του.

Από την άλλη πλευρά, η Μπουργκ θα προσπαθήσει να διευρύνει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τρίτη (14/10)

Τουρκ Τέλεκομ - Μπούντουτσνοστ 79-72

Τσεντεβίτα - Άρης 80-59

Αμβούργο - Μπαχτσεσεχίρ 85-106

Τετάρτη (15/10)

Λιετκαμπέλις - Ουλμ 19:00

Πανιώνιος - Μπουργκ 19:30

Μπεσίκτας - Νάνιερς 20:00

Σλασκ - Κλουζ 20:00

Βενέτσια - Νεπτούνας 21:00

Μανρέσα - Χάποελ Ιερουσαλήμ 21:45

Πέμπτη (16/10)