Πανιώνιος: Κόντρα στη Μπουργκ για το EuroCup
Συνολικά έξι αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) στην τρίτη αγωνιστική του EuroCup.
Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια, βρίσκεται και η αναμέτρηση του Πανιωνίου, ο οποίος θα υποδεχθεί στη Γυφάδα τη γαλλική Μπουργκ. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τηλεοπτική κάλυψη από το NovaSports 4.
Το σύνολο του Λούκα Παβίσεβιτς αναζητά την... αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 93-73 στη Stoiximan GBL, θέλοντας να κάνει παράλληλα το 2-1 στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του.
Από την άλλη πλευρά, η Μπουργκ θα προσπαθήσει να διευρύνει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Τρίτη (14/10)
- Τουρκ Τέλεκομ - Μπούντουτσνοστ 79-72
- Τσεντεβίτα - Άρης 80-59
- Αμβούργο - Μπαχτσεσεχίρ 85-106
Τετάρτη (15/10)
- Λιετκαμπέλις - Ουλμ 19:00
- Πανιώνιος - Μπουργκ 19:30
- Μπεσίκτας - Νάνιερς 20:00
- Σλασκ - Κλουζ 20:00
- Βενέτσια - Νεπτούνας 21:00
- Μανρέσα - Χάποελ Ιερουσαλήμ 21:45
Πέμπτη (16/10)
- Λόντον Λάιονς - Τρέντο 21:30
