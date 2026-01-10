Ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό με 73-62 και μαζί μια σημαντική βαθμολογική ανάσα ενόψει της συνέχειας. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Ο Πανιώνιος ήταν κυρίαρχος απέναντι στον Κολοσσό και πήρε μια σπουδαία νίκη με 73-62 στο κλειστό της Γλυφάδας. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τον Ιστορικό στην φετινή Stoiximan GBL.

Ο Νέιτ Γουάτσον με 17 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Πανιωνίου, με τον Λιούις να προσθέτει 13 και τον Κρούζερ 10.

Για τον Κολοσσό οι 18 πόντοι του Νίκολς και οι 17 του Μακ δεν ήταν αρκετοί.