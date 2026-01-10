Πανιώνιος - Κολοσσός: Τα highlights της νίκης του Ιστορικού
Ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό με 73-62 και μαζί μια σημαντική βαθμολογική ανάσα ενόψει της συνέχειας. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
Ο Πανιώνιος ήταν κυρίαρχος απέναντι στον Κολοσσό και πήρε μια σπουδαία νίκη με 73-62 στο κλειστό της Γλυφάδας. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τον Ιστορικό στην φετινή Stoiximan GBL.
Ο Νέιτ Γουάτσον με 17 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Πανιωνίου, με τον Λιούις να προσθέτει 13 και τον Κρούζερ 10.
Για τον Κολοσσό οι 18 πόντοι του Νίκολς και οι 17 του Μακ δεν ήταν αρκετοί.
Τα Highlights του Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62:
