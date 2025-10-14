Άρης Betsson - Tσεντεβίτα: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του EuroCup
Ο Άρης Betsson ετοιμάζεται για μια δύσκολη αποστολή στη Λιουμπλιάνα σήμερα (14/10), όπου θα αντιμετωπίσει την Τσεντεβίτα για την 3η αγωνιστική του EuroCup (19:30, Novasports 5). Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ξεκινήσει καλά στη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, και θέλουν να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους σερί απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στην ίδια θέση κι έχει δείξει επίσης καλό πρόσωπο.
Παρά τη θετική εικόνα στην Ευρώπη, στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Άρης δεν έχει βρει ακόμη ρυθμό, αφού μετρά δύο ήττες στις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan GBL. Το ματς με τον Κολοσσό άφησε πικρή γεύση και η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη θέλει να αντιδράσει άμεσα.
Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται από τη Δευτέρα (13/10) στη Λιουμπλιάνα, έχοντας επικεντρωθεί πλήρως στην προετοιμασία τους για τη μεγάλη αναμέτρηση και επιδιώκουν στο να παραμείνουν αήττητοι στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.
