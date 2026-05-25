Η ΚΑΕ Άρης κατέβασε την ανάρτηση που είχε κάνει με το έμβλημα της ΑΕΚ, μετά την ανακοίνωση της Ένωσης.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Άρη στο Game 3 των προημιτελικών SUNEL Arena (25/05, 19:00, live Gazzetta), με τις δύο ομάδες να θέλουν να κλείσουν θέση για τους ημιτελικούς εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.

H ομάδα της Θεσσαλονίκης πόσταρε μια φωτογραφία για pregame με κομμένο το κεφάλι του Δικέφαλου Αετού, του εμβλήματος της ΑΕΚ και συμβόλου του Ελληνισμού και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με την Ένωση να απαντά με ανάρτηση κάνοντας λόγο για ντροπή και ξεπερασμένα όρια.

Μετά την ανάρτηση της Ένωσης, ο Άρης κατέβασε αμέσως την ανάρτηση, καταλαβαίνοντας το λάθος του.