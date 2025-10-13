Ο Άρης θέλει να ξεπεράσει την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια (14/10, 19:30) η οποία έχει δύο βασικές απουσίες και σύμφωνα με τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς είναι αμφίβολη η συμμετοχή και του Αλεξέι Νίκολιτς.

Ο Νίκος Χουγκάζ υποβλήθηκε σε νέες ακτινολογικές εξετάσεις και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας της Λουμπλιάνα, αυτές έδειξαν τη μερική ρήξη πλάγιων συνδέσμων στον αστράγαλο. Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή του στη δράση θα καθυστερήσει αρκετά. Ο Λούκα Μπραΐκοβιτς έκανε ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης στη σημερινή (13/10) τελευταία προπόνηση της ομάδας και θα επιχειρήσει να μπει στο πλάνο από την επομένη του αγώνα με τον Άρη. Αυτές οι απουσίες είναι δεδομένες για την αυριανή αναμέτρηση.

Κατά τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς, προπονητή της Ολίμπια, εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή και του Αλεξέι Νίκολιτς. «Αν δεν μπορέσει να αγωνιστεί, θα είναι μεγάλο μειονέκτημα για εμάς, καθώς θα μείνουμε μόνο με έναν πραγματικό πλέι μέικερ στη θέση του οργανωτή αγώνα. Ο Άρης είναι δυνατός στην περιφέρεια, οπότε σε κάθε περίπτωση μας περιμένει ένα απαιτητικό παιχνίδι», είπε ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς. Πάντως, ο Νίκολιτς υποβλήθηκε σήμερα σε εξετάσεις, δεν διαπιστώθηκε μυϊκός τραυματισμός και η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί λίγο πριν το παιχνίδι.