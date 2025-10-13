Ο Αθηναϊκός επέστρεψε στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το γιόρτασε διοργανώνοντας ένα μεγάλο πάρτι. Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, με τα φώτα να πέφτουν στην ιστορική μέρα για τον ελληνικό γυναικείο αθλητισμό.

Το γυναικείο τμήμα καλαθοσφαίρισης του Αθηναϊκού έχει μεγάλη ιστορία, έτσι ο σύλλογος γιόρτασε την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 14 χρόνια.

Σε μια λαμπερή βραδιά βρέθηκαν στο «D. Kaltsas Byron Arena» αθλήτριες, φίλοι και υποστηρικτές της ομάδας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και επίτιμοι καλεσμένοι για να γιορτάσουν αυτό το ιστορικό κατόρθωμα για την ομάδα του Βύρωνα.

Ο Αθηναϊκός επέστρεψε στο EuroCup, εκεί όπου έγραψε ιστορία τη σεζόν 2009-10, όταν κατέκτησε τη διοργάνωση και έγινε η πρώτη ελληνική γυναικεία ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο και triple crown (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα).

Η ομάδα του Γιώργου Γκουγκουτούδη έκανε ακόμα μια εκκωφαντική επιστροφή πέρυσι στην Α1 Γυναικών, όπου έφτασε μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και, μετά από μια σκληρή σειρά, τελικά έχασε το πρωτάθλημα (3-1). Οι δευτεραθλήτριες Ελλάδας, ωστόσο, είχαν μια εξαιρετική σεζόν επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία της χώρας.

Σε ένα πρότζεκτ με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ομάδα του Αθηναϊκού έχει πολλούς συμμάχους στο πλευρό της, ώστε να πραγματοποιήσει μεγάλες πορείες, όπως εκείνες που είχε κάνει τις προηγούμενες δεκαετίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το δελτίου Τύπου του Αθηναϊκού:

«Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού Qualco υποδέχθηκε τη νέα αγωνιστική χρονιά με τη μεγάλη γιορτή «Reviving the Legacy» στην έδρα της, το «D. Kaltsas Byron Arena», σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 14 χρόνια.

Σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και περηφάνιας, φίλοι και υποστηρικτές της ομάδας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, άνθρωποι του αθλητισμού και πλήθος επωνύμων που στηρίζουν διαχρονικά τον Αθηναϊκό Qualco, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην έδρα της ομάδας για να γιορτάσουν την έναρξη της σεζόν 2025-2026 και τη συμμετοχή της στο Eurocup.

Ο πρόεδρος του Αθηναϊκού ΑΣ Βύρωνα, Νίκος Ραμαντάνης, δήλωσε:

«Αυτή η μεγάλη γιορτή ήταν μια έκρηξη ενέργειας και περηφάνιας για τον Αθηναϊκό Qualco και ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους που μας τίμησαν. Με πίστη, πάθος και στήριξη όλων γύρω μας, είμαστε έτοιμοι να εμπνεύσουμε τις επόμενες γενιές αθλητριών και να γράψουμε ξανά ιστορία».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος παραμένει ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της ομάδας.

«Για τον Βύρωνα, ο Αθηναϊκός είναι σημείο αναφοράς. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 14 χρόνια και ναι, μπορεί να είναι ξανά πρωταγωνίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.