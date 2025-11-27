Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον δέκατο όμιλο του EuroCup Women ο Αθηναϊκός Qualco, επικρατώντας 77-69 της Γκορζόφ.

Ο Αθηναϊκός Qualco ολοκλήρωσε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στον δέκατο όμιλο του EuroCup Women, επικρατώντας 77-69 της Γκορζόφ στην Πολωνία και φτάνοντας τις 5 νίκες σε 6 αγώνες.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θα συνεχίσει στη φάση των «32» της διοργάνωσης, έχοντας ως πρώτη σκόρερ τη Χόλι Γουίντερμπερν, η οποία σημείωσε 17 πόντους.

Οι γηπεδούχες μείωσαν σε 66-67 στα 6:44 για το φινάλε, ωστόσο ο Αθηναϊκός Qualco έχτισε εκ νέου μια μικρή διαφορά, διατηρώντας το προβάδισμα ως τη λήξη του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-51, 56-65, 69-77.

Group J

Κατάταξη

Αθηναϊκός 5-1 Σαρνέ 3-3 Μπεσίκτας 3-3 Γκορζόφ 1-5

Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική