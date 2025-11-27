Αθηναϊκός: Νικηφόρο φινάλε στους ομίλους του EuroCup Women
Ο Αθηναϊκός Qualco ολοκλήρωσε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στον δέκατο όμιλο του EuroCup Women, επικρατώντας 77-69 της Γκορζόφ στην Πολωνία και φτάνοντας τις 5 νίκες σε 6 αγώνες.
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θα συνεχίσει στη φάση των «32» της διοργάνωσης, έχοντας ως πρώτη σκόρερ τη Χόλι Γουίντερμπερν, η οποία σημείωσε 17 πόντους.
Οι γηπεδούχες μείωσαν σε 66-67 στα 6:44 για το φινάλε, ωστόσο ο Αθηναϊκός Qualco έχτισε εκ νέου μια μικρή διαφορά, διατηρώντας το προβάδισμα ως τη λήξη του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-51, 56-65, 69-77.
Group J
Κατάταξη
- Αθηναϊκός 5-1
- Σαρνέ 3-3
- Μπεσίκτας 3-3
- Γκορζόφ 1-5
Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική
- Μπεσίκτας-Σαρνέ 89-87
- Γκορζόφ-Αθηναϊκός 69-77
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.