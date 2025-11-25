Το μήνυμα του Αθηναϊκού για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: «Καμία μόνη! Όλες μαζί!»

Ο Αθηναϊκός τίμησε την 25η Νοεμβρίου, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με ένα ξεχωριστό βίντεο.

Η σημερινή ημέρα, 25 Νοεμβρίου, αναγνωρίζεται διεθνώς ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, και η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Αθηναϊκού υλοποιεί μια σειρά από δράσεις που θα κορυφωθούν την Κυριακή 30/11, στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πρωτέα, παρουσιάζοντας στο μεταξύ και ένα ξεχωριστό βίντεο.

Το μήνυμα του Αθηναϊκού

Για να διαχωριστούμε από το παρελθόν, να διαμορφώσουμε το παρόν και να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον. 15 λέξεις, 15 φανέλες, εκατομμύρια φωνές.

Δεν είναι μια μέρα. Είναι κάθε μέρα. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε το μέλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από το παρόν. Ο Αθηναϊκός Qualco στέκεται δίπλα σε όλες τις γυναίκες και στην Διεθνή μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών παρουσιάζει και παρουσιάζεται με το δεύτερο μέρος του περυσινού βίντεο. Όταν οι λέξεις αποκτούν ισχύ και όταν η ισχύς γίνεται συνείδηση, το θύμα σηκώνεται και με την βοήθεια των λέξεων πατάει γερά στα πόδια του και αλλάζει τη μοίρα. Όπως πρέπει να αλλάξει η μοίρα και η ζωή, όπως πρέπει να αποτάξουμε τον μανδύα της κακοποίησης και να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό αύριο.

Οι δράσεις του Αθηναϊκού Qualco με αφορμή την 25η Νοεμβρίου θα κορυφωθούν την Κυριακή στο εντός έδρας ματς με τον Πρωτέα, ωστόσο ξεκινούν με ένα βίντεο, βασισμένο σε μια ιδέα. 15 λέξεις, οι οποίες θα αντικαταστήσουν για δύο ματς τα παραδοσιακά ονόματα στην πλάτη της φανέλας! 15 λέξεις για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, μέσω του μεθαυριανού αγώνα της ομάδας μας στο Eurocup με την Γκορζόφ και αργότερα στο επόμενο εντός έδρας ματς.

Ευχαριστούμε την FIBA και την EOK για τη συνεργασία τους και την άδεια που μας δόθηκε ώστε να μπορέσουμε μέσω του αθλητισμού να φτάσουμε σε κάθε γυναίκα που χρειάζεται να ακούσει τις σωστές λέξεις. Για να γίνει συνείδηση, για να πατήσει στα πόδια της, για να πάψει να φοβάται.