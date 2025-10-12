ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός 63-87: Σαρωτικός, έκανε... περίπατο στη Θεσσαλονίκη

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Σταμάτη στο Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Άνετο μεσημέρι για τον Αθηναϊκό ο οποίος μπόρεσε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 87-63 στη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Ο Αθηναϊκός κατάφερε να περάσει άνετα από την έδρα του ΠΑΟΚ έχοντας επιβληθεί με 87-63 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26.

Από το πρώτο δεκάλεπτο οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν στο τέλος του ημιχρόνου να βρίσκονται μπροστά με 46-34. Και στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» και μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με 69-44 υπέρ τους ,έφτασαν στην εύκολη νίκη με 87-63.

Πρώτη σκόρερ για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Βασιλική Λούκα που είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, στους 14 πόντους ακολούθησε ο Ιβάνα Ράτζα, 11 πόντους είχε η Ρόμπιν Παρκς ενώ με 10 τελείωσε η Κις. Από τον ΠΑΟΚ ξεχέρισε η Μακένζι με 16 πόντους, 12 είχε η Γουίλιαμς και 11 η Γκρέισον.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 34-46, 44-69, 63-87

 

ΑΣ ΠΑΟΚFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ20:4821/520%1/333.3%0/20%0/00%202032200
2ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
3WILLIAMS DANNI L *27:12123/1225%2/450%1/812.5%5/5100%022100007
5ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ06:2600/00%0/00%0/00%0/00%101110002
7ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ15:1482/450%0/10%2/366.7%2/2100%011030205
9ΡΑΤΖΑ ΤΙΑΝΑ *24:4200/00%0/00%0/00%0/00%011200014
10MABREY DARA MACKENZIE *26:22166/1637.5%5/955.6%1/714.3%3/475%022300209
22ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ16:1041/333.3%1/333.3%0/00%2/2100%044010006
45GRAYSON MALYIA SAMONE *26:21115/1338.5%5/1241.7%0/10%1/1100%4374303012
50ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ13:0751/1100%1/1100%0/00%3/475%101140008
99MBANDU NAOMI SARAH *23:3852/728.6%1/333.3%1/425%0/00%112020002
Team/Coaches101
TOTAL2006321/6134.4%16/3644.4%5/2520%16/1888.9%91423121769255

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCOFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΛΙΛΙΑ-ΑΝΝΑ10:0021/520%1/333.3%0/20%0/00%202020201
1ΡΑΤΖΑ ΙΒΑΝΑ21:10146/875%4/580%2/366.7%0/00%3362012121
KISS VIRAG CSILLA *18:06105/771.4%5/683.3%0/10%0/00%73102203017
3ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ *10:4351/1100%0/00%1/1100%2/2100%000220007
5ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΒΙΝΑ20:1400/50%0/10%0/40%0/00%02233030-3
7WINTERBURN HOLLY15:4842/366.7%2/2100%0/10%0/00%011410108
8ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ21:5793/650%0/00%3/650%0/00%000230107
13ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ21:54167/977.8%6/875%1/1100%1/250%2574301023
19ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ06:2600/20%0/20%0/00%0/00%00011000-1
23PRINCE ALEXIS *18:5094/1233.3%3/1030%1/250%0/00%2683100012
24PARKS ROBYN *16:43113/560%2/2100%1/333.3%4/666.7%0441202010
45HRISTOVA BORISLAVA VESELINOVA *18:0973/933.3%2/540%1/425%0/00%3473201010
Team/Coaches
TOTAL2008735/7248.6%25/4456.8%10/2835.7%7/1070%19284722224111112

@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
     

