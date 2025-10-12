ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός 63-87: Σαρωτικός, έκανε... περίπατο στη Θεσσαλονίκη
Ο Αθηναϊκός κατάφερε να περάσει άνετα από την έδρα του ΠΑΟΚ έχοντας επιβληθεί με 87-63 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26.
Από το πρώτο δεκάλεπτο οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν στο τέλος του ημιχρόνου να βρίσκονται μπροστά με 46-34. Και στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» και μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με 69-44 υπέρ τους ,έφτασαν στην εύκολη νίκη με 87-63.
Πρώτη σκόρερ για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Βασιλική Λούκα που είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, στους 14 πόντους ακολούθησε ο Ιβάνα Ράτζα, 11 πόντους είχε η Ρόμπιν Παρκς ενώ με 10 τελείωσε η Κις. Από τον ΠΑΟΚ ξεχέρισε η Μακένζι με 16 πόντους, 12 είχε η Γουίλιαμς και 11 η Γκρέισον.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 34-46, 44-69, 63-87
|ΑΣ ΠΑΟΚ
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|20:48
|2
|1/5
|20%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|3
|2
|2
|0
|0
|2
|ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|WILLIAMS DANNI L *
|27:12
|12
|3/12
|25%
|2/4
|50%
|1/8
|12.5%
|5/5
|100%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|5
|ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|06:26
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|7
|ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ
|15:14
|8
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|2
|0
|5
|9
|ΡΑΤΖΑ ΤΙΑΝΑ *
|24:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|10
|MABREY DARA MACKENZIE *
|26:22
|16
|6/16
|37.5%
|5/9
|55.6%
|1/7
|14.3%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|2
|0
|9
|22
|ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|16:10
|4
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|45
|GRAYSON MALYIA SAMONE *
|26:21
|11
|5/13
|38.5%
|5/12
|41.7%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|4
|3
|7
|4
|3
|0
|3
|0
|12
|50
|ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|13:07
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|1
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|8
|99
|MBANDU NAOMI SARAH *
|23:38
|5
|2/7
|28.6%
|1/3
|33.3%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|Team/Coaches
|1
|0
|1
|TOTAL
|200
|63
|21/61
|34.4%
|16/36
|44.4%
|5/25
|20%
|16/18
|88.9%
|9
|14
|23
|12
|17
|6
|9
|2
|55
|ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΛΙΛΙΑ-ΑΝΝΑ
|10:00
|2
|1/5
|20%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|ΡΑΤΖΑ ΙΒΑΝΑ
|21:10
|14
|6/8
|75%
|4/5
|80%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|2
|0
|1
|2
|1
|21
|KISS VIRAG CSILLA *
|18:06
|10
|5/7
|71.4%
|5/6
|83.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|7
|3
|10
|2
|2
|0
|3
|0
|17
|3
|ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ *
|10:43
|5
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|7
|5
|ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΒΙΝΑ
|20:14
|0
|0/5
|0%
|0/1
|0%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|-3
|7
|WINTERBURN HOLLY
|15:48
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|1
|0
|8
|8
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|21:57
|9
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|3
|0
|1
|0
|7
|13
|ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|21:54
|16
|7/9
|77.8%
|6/8
|75%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2
|5
|7
|4
|3
|0
|1
|0
|23
|19
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|06:26
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-1
|23
|PRINCE ALEXIS *
|18:50
|9
|4/12
|33.3%
|3/10
|30%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|6
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|12
|24
|PARKS ROBYN *
|16:43
|11
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|4/6
|66.7%
|0
|4
|4
|1
|2
|0
|2
|0
|10
|45
|HRISTOVA BORISLAVA VESELINOVA *
|18:09
|7
|3/9
|33.3%
|2/5
|40%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|3
|2
|0
|1
|0
|10
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|87
|35/72
|48.6%
|25/44
|56.8%
|10/28
|35.7%
|7/10
|70%
|19
|28
|47
|22
|22
|4
|11
|1
|112
