Άνετο μεσημέρι για τον Αθηναϊκό ο οποίος μπόρεσε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 87-63 στη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Ο Αθηναϊκός κατάφερε να περάσει άνετα από την έδρα του ΠΑΟΚ έχοντας επιβληθεί με 87-63 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26.

Από το πρώτο δεκάλεπτο οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν στο τέλος του ημιχρόνου να βρίσκονται μπροστά με 46-34. Και στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» και μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με 69-44 υπέρ τους ,έφτασαν στην εύκολη νίκη με 87-63.

Πρώτη σκόρερ για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Βασιλική Λούκα που είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, στους 14 πόντους ακολούθησε ο Ιβάνα Ράτζα, 11 πόντους είχε η Ρόμπιν Παρκς ενώ με 10 τελείωσε η Κις. Από τον ΠΑΟΚ ξεχέρισε η Μακένζι με 16 πόντους, 12 είχε η Γουίλιαμς και 11 η Γκρέισον.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 34-46, 44-69, 63-87

ΑΣ ΠΑΟΚ FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20:48 2 1/5 20% 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 0 3 2 2 0 0 2 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 WILLIAMS DANNI L * 27:12 12 3/12 25% 2/4 50% 1/8 12.5% 5/5 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 7 5 ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 06:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 7 ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ 15:14 8 2/4 50% 0/1 0% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 1 1 0 3 0 2 0 5 9 ΡΑΤΖΑ ΤΙΑΝΑ * 24:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 1 4 10 MABREY DARA MACKENZIE * 26:22 16 6/16 37.5% 5/9 55.6% 1/7 14.3% 3/4 75% 0 2 2 3 0 0 2 0 9 22 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16:10 4 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 0 4 4 0 1 0 0 0 6 45 GRAYSON MALYIA SAMONE * 26:21 11 5/13 38.5% 5/12 41.7% 0/1 0% 1/1 100% 4 3 7 4 3 0 3 0 12 50 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13:07 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 3/4 75% 1 0 1 1 4 0 0 0 8 99 MBANDU NAOMI SARAH * 23:38 5 2/7 28.6% 1/3 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 Team/Coaches 1 0 1 TOTAL 200 63 21/61 34.4% 16/36 44.4% 5/25 20% 16/18 88.9% 9 14 23 12 17 6 9 2 55