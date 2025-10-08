Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη νέα εποχή του Άρη υπό την ιδιοκτησία του Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Άρης έπαιξε το πρώτο του εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, έχοντας υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη το Αμβούργο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup.

Στο γήπεδο μεταξύ άλλων, βρίσκεται και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Ο παλαίμαχος γκαρντ των «κιτρινόμαυρων», σε δηλώσεις του πριν από το τζάμπολ του αγώνα στην ΕΡΤ ανέφερε:

«Πιστεύω ότι θα υπάρχει μία αλλαγή στην ομάδα, μία ανανέωση. Εύχομαι τα καλύτερα στον καινούριο ιδιοκτήτη. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τον καλοσωρίσω στην ομάδα του Άρη και η ομάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της να ζήσουμε τις παλιές στιγμές».