Ο Ρίτσαρντ Σιάο πήρε τη θέση του στο γήπεδο για τον αγώνα του Άρη με το Αμβούργο. Εμφανώς εντυπωσιασμένοι οι συνεργάτες του, όπως φαίνεται από το βίντεο του Gazzetta.

Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Αμβούργο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup (8/10, 20:00) και μεταξύ όλων όσων βρίσκονται στο γήπεδο, στα court seats βρίσκεται και ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Μισή περίπου ώρα πριν αρχίσει η αναμέτρηση ο ίδιος κάθισε στη θέση του ενώ λίγο νωρίτερα είχε κάνει τη βόλτα του στη Fan Zone όπου έλαβε μέρος σε διάφορες δραστηριότητες.

Οι φίλαθλοι του Άρη τον υποδέχτηκαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα της ομάδας, με τους συνεργάτες του να είναι εμφανώς εντυπωσιασμένοι.