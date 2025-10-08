Σιάο: Πήρε θέση στα επίσημα απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα των φίλων του Άρη
Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Αμβούργο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup (8/10, 20:00) και μεταξύ όλων όσων βρίσκονται στο γήπεδο, στα court seats βρίσκεται και ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.
Μισή περίπου ώρα πριν αρχίσει η αναμέτρηση ο ίδιος κάθισε στη θέση του ενώ λίγο νωρίτερα είχε κάνει τη βόλτα του στη Fan Zone όπου έλαβε μέρος σε διάφορες δραστηριότητες.
Οι φίλαθλοι του Άρη τον υποδέχτηκαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα της ομάδας, με τους συνεργάτες του να είναι εμφανώς εντυπωσιασμένοι.
🟡 Την θέση του στα επίσημα του Αλεξάνδρειου πήρε ο Ρίτσαρντ Σιάο που έδειξε να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων» pic.twitter.com/LqfsZH1dxK— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.