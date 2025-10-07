Ο Ρίτσαρντ Σιάο κοινοποίησε την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media και φυσικά θα είναι «παρών» στην αυριανή (8/10, 20:00) αναμέτρηση του Άρη με το Αμβούργο για τη 2η αγωνιστική του Eurocup.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από το ταξίδι αστραπή που είχε κάνει στα μέσα του καλοκαιριού και μετά την οριστικοποίηση του deal απόκτησης της εταιρίας και κοινοποίησε την άφιξή του με μια φωτογραφία του Λευκού Πύργου.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο θα είναι «παρών» στον αγώνα με το Αμβούργο, ήδη έχει γίνε γνωστό το sold out που έκαναν οι φίλοι του Άρη, στην πρώτη δια ζώσης γνωριμία τους με την ομάδα και μάλιστα είναι πιθανό να συναντήσει τους παίκτες στη διάρκεια της ημέρας.

Η άφιξη του Ρίτσαρντ Σιάο αυτομάτως προσδίδει επιπλέον ιδιαιτερότητα στον αγώνα με τη γερμανική ομάδα, τον πρώτο φετινό εντός έδρας, στον οποίον μάλιστα αναμένεται να λάβουν χώρα διάφορα entertainment events από την ΚΑΕ Άρης.