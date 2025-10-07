Κάραϊτσιτς: «Έχουμε ανάγκη την επιστροφή των τραυματιών»

Ο Άρης υποδέχεται (8/10, 20:00) το Αμβούργο για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup και στη Media Day της ΚΑΕ ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης των επιλογών του μέσω της επιστροφής των Κουλμπόκα, Φόρεστερ.

Η αναμέτρηση στο Nick Galis Hall ήδη έχει αποκτήσει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς πρόκειται για το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι, ήδη διατέθηκε το σύνολο των εισιτηρίων που τέθηκαν προς διάθεση κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στις κερκίδες του γηπέδου θα είναι και ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Αυτό μαρτυρούν εξάλλου και οι προετοιμασίας των ανθρώπων του club κι αυτές αφορούν διάφορα events τα οποία θα λάβουν χώρα στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Για τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες και μάλιστα πριν τη σημερινή (7/10) προπόνηση, ο Σέρβος τεχνικός δεν ήταν σε θέση να μιλήσει με βεβαιότητα για τη συμμετοχή των Κουλμπόκα, Φόρεστερ. «Χθες ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Θα τους δω σήμερα και θα αποφασίσουμε σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε και συμπλήρωσε. «Ξεκινώντας από το στάδιο προετοιμασίας, ουδέποτε βρεθήκαμε όλοι μαζί. Από τον σοβαρό τραυματισμό του Τανούλη κι έπειτα, είχαμε να διαχειριστούμε κι άλλα προβλήματα. Ήταν μία δύσκολη προετοιμασία αλλά θα κάνουμε προσπάθεια ώστε να είμαστε έτοιμοι και να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο του Άρη επάξια», είπε.

Ρωτήθηκε για το αγωνιστικό επίπεδο της γερμανικής ομάδας. «Δε νομίζω ότι είναι εύκολος αντίπαλος. Είναι μία καλή ομάδα με καλή φιλοσοφία. Έχουν χάσει αρκετά ματς και έχουν κάποιους τραυματίες. Ωστόσο, τους σέβομαι. Θα είναι ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι για εμάς». Σχετικά με το αν νιώθει και ο ίδιος ανυπομονησία για το παιχνίδι δεδομένου του ότι διατέθηκε το σύνολο των εισιτηρίων απάντησε ότι… «έχουμε μάθει να παίζουμε μπροστά στους οπαδούς μας. «Είχαν δυναμική παρουσία στα δύο εκτός έδρας ματς που δώσαμε. Μας υποστήριξαν. Ξέρω ποια ομάδα εκπροσωπώ. Τους εκτιμώ και τους έχω ζητήσει να είναι υπομονετικοί. Δεν μπορούμε να τους υποσχεθούμε τη νίκη αλλά θα κάνουμε το 100% για να έρθει».

Ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε για τις αλλαγές στο ρόστερ αλλά και την επιπλέον κίνηση που προτίθεται να κάνει. «Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να μιλήσετε με τον κ. Ζήση και είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι», απάντησε.