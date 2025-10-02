Ο Πανιώνιος ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό του στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, φωνάζοντας «We are back» μετά από 11 ολόκληρα χρόνια.

Ο Πανιώνιος επέστρεψε στα ευρωπαϊκά σαλόνια και ο κόσμος που κατέκλυσε το Δ.Α.Κ. Γλυφάδας δημιούργησε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη, η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι τέτοιες βραδιές θυμίζουν τον «Ευρωπαϊκό Πανιώνιο».

Η ομάδα του Λούκα Παβίτσεβιτς επισφράγισε την επιστροφή της στο EuroCup με τη μεγάλη νίκη επί της Κέμνιτζ (89–86) το βράδυ της Τετάρτης, με τον κόσμο να δείχνει τον ενθουσιασμό του από την αρχή μέχρι και τη λήξη του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Ήταν για εμάς μια πολύ όμορφη εικόνα στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, που θύμισε βραδιές στο κλειστό της Αρτάκης, που θύμισε ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟ, με τους φιλάθλους μας να δίνουν παλμό κι ενθουσιασμό, να χαρίζουν ενέργεια στους παίκτες μας.

Ήταν για όλους μας το πιο δυνατό συναίσθημα, σε αυτή τη βραδιά της επιστροφής στην Ευρώπη, μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες, να βρίσκεται μαζί μας ΟΛΗ Η ΠΑΝΙΩΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Στελέχη, αθλητές και προπονητές από τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ Γ.Σ.Σ, από την ΠΑΕ, από την ομάδα βόλεϊ και να χαίρονται, να αγωνιούν και στο τέλος να γιορτάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τη νίκη.

Ήταν αυτή η εικόνα του κόκκινου και μπλε απ’ άκρη σε άκρη, οι φωνές ακόμα κι όταν η ομάδα μας βρέθηκε στο -13 που έδειξαν σε όλους ότι Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΕΙ. Που δείχνει την πίστη στην ομάδα αλλά και την αφοσίωση όλων.

Σε μια δύσκολη μέρα, γενικά, λόγω της απεργίας των Μ.Μ.Μ. ο κόσμος του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ανταποκρίθηκε δυναμικά. Μας συγκλόνισαν, μας συγκίνησαν, μας ενθουσίασαν.

Όλοι μαζί φωνάξαμε: WE ARE BACK

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ

Σας ευχαριστούμε… Τα καλύτερα έπονται.»