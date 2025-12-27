Ο Ηλίας Ζούρος ανακοίνωσε οn air την παραίτηση του από τον πάγκο του Πανιωνίου, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τον Ηρακλή στο «Ιβανφειο».

Την παραίτηση του από τον Πανιώνιο ανακοίνωσε ο Ηλίας Ζούρος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στο flash interview, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο». Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για το τι μπορεί να περιμένει κανείς από τους «κυανέρυθρους» στη συνέχεια και ο Έλληνας τεχνικός ήταν ολιγόλογος και ξεκάθαρος.

«Δεν ξέρω τι περιμένουμε... Σήμερα δηλώνω την παραίτηση μου, η διοίκηση θα αποφασίσει πλέον τι θα συμβεί» υποστήριξε ο Ηλίας Ζούρος γράφοντας με αυτό τον τρόπο τον σύντομο επίλογο της συνεργασίας του με τον Πανιώνιο.

Μάλιστα, από το ημίχρονο της αναμέτρησης στο «Ιβανώφειο» είχε προαναγγείλει εξελίξεις λέγοντας πως «θα πω μετά το παιχνίδι τι θα αλλάξει, τώρα δεν μπορώ να πω». Το 48-22 στο τέλος του πρώτου 20λεπτου ουσιαστικά αποτέλεσε το στοιχείο εκείνο που ώθησε τον Έλληνα τεχνικό σ' αυτή την απόφαση, καθώς στο πρώτο μέρος η εικόνα της ομάδας του δεν είχε καμία σχέση με σύνολο που πάλευε για την επιβίωση του.

Πήρε τις αποφάσεις του λοιπόν στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα ανακοίνωσε την παραίτηση του, οδηγώντας πλέον τον «Ιστορικό» σε αναζήτηση νέου προπονητή...