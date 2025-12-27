Ο Ηλίας Ζούρος έθεσε στην διοίκηση του Πανιωνίου την παραίτησή του αν και δεν έκρυψε την διάθεσή του να παλέψει.

Ο Πανιώνιος παρουσίασε αποκαρδιωτικό πρόσωπο στο Ιβανώφειο για 28 λεπτά έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ και με 28 πόντους διαφορά.

Στο τέλος κατάφερε να «μαζέψει» το σκορ και να ηττηθεί τελικά από τον Ηρακλή με 80-66 φτάνοντας στο 1-11 ρεκόρ με το κλείσιμο του α' γύρου των υποχρεώσεών του.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο Ηλίας Ζούρος υπέβαλε on air την παραίτησή του και στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά γι' αυτό το γεγονός στη συνέντευξη Τύπου.

«Όπως είπα θέτω στη διοίκηση την παραίτησή μου. Μεγάλωσα στον Πανιώνιο, ήμουν 17 χρόνια στον Πανιώνιο και θα έλεγα ότι πάνω από έναν μήνα κοιμάμαι τέσσερις ώρες την ημέρα» είπε αρχικά ο έμπειρος τεχνικός και συνέχισε:

«Ψάχνουμε συνεχώς πώς θα βελτιώσουμε την ομάδα. Η ομάδα έχει αρκετά προβλήματα. Προφανώς ίσως να χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Είχα την διάθεση να παλέψω, έχω την διάθεση να παλέψω αλλά ίσως κάτι πρέπει να γίνει.»