Μετά την παραίτηση του Ηλία Ζούρου στον Πανιώνιο εξετάζουν τις περιπτώσεις του Νέναντ Μάρκοβιτς και του Γιώργου Λιμνιάτη.

Η παραίτηση του Ηλία Ζούρου από τον πάγκο του Πανιωνίου, οδηγεί τη διοίκηση των «κυανέρυθρων» στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του, μετά την ήττα από τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τα δυο ονόματα που φαίνεται πως προκρίνονται τη δεδομένη στιγμή είναι ο Νέναντ Μάρκοβιτς που έχει αποχωρήσει πριν από περίπου ένα μήνα από την Μπούρσασπορ και του Γιώργου Λιμνιάτη, ο οποίος έφυγε από τον Προμηθέα Πάτρας.

Στον Πανιώνιο αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν την καλύτερη επιλογή, καθώς είναι πολύ κρίσιμο το σημείο χρονιά για την ομάδα και την προσπάθεια που γίνεται για να ανακάμψει , ώστε να παραμείνει στην κατηγορία.

Φαίνεται πως θα υπάρξουν άμεσα και αλλαγές στο ρόστερ, όμως ενδεχομένως μια μεγάλη αλλαγή που πάει να γίνει να αποτραπεί εφόσον το ζητήσει ο νέος τεχνικός. Όλα θα ξεκαθαρίσουν σύντομα, καθώς δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο.

Η πίεση που δημιουργεί ο κόσμος είναι μεγάλη και άπαντες στον Πανιώνιο αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των στιγμών...