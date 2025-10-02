Ο πρώτος ευρωπαϊκός εντός έδρας αγώνας του Άρη στο Eurocup διατηρεί σε καθεστώς εγρήγορσης του φιλάθλους του Άρη καθώς στην ΚΑΕ ήδη ετοιμάζουν events ενόψει της αναμέτρησης (8/10, 20:00) με το Αμβούργο την οποία ενδέχεται να δει από κοντά και ο ιδιοκτήτης εταιρίας Ρίτσαρντ Σιάο.

Χθες (1/10) η ΚΑΕ Άρης προχώρησε σε μια καινοτομία – σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε στα προηγούμενα χρόνια – στο κομμάτι διάθεσης των εισιτηρίων των αγώνων. Καθώς το πρόγραμμα των αγώνων της κανονικής διάρκειας είναι δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο, οι φίλοι της ομάδας απέκτησαν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου – για τους προσεχείς αγώνες – από τώρα. «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες του BKT EuroCup, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Από σήμερα, οι φίλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τη θέση τους στο «Nick Galis Hall» για όποιον αγώνα επιθυμούν. Υπενθυμίζεται ότι στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης θα διεξαχθούν εννιά αναμετρήσεις στο «σπίτι» μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της.

Θυμίζουμε ότι ήδη έχουν διατεθεί 3.000 εισιτήρια διαρκείας κι ενόψει της αναμέτρησης με το Αμβούργο παρατηρείται έντονη κινητοποίηση στις τάξεις των φιλάθλων για την αγορά των εισιτηρίων που έχουν τεθεί προς διάθεση. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδέχεται να παρακολουθήσει από κοντά και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, Ρίτσαρντ Σιάο, καθώς βάσει του αρχικού προγράμματός του είχε «τσεκαριστεί» να έρθει στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του Οκτώβρη.

Από τους κερδισμένους της πρεμιέρας

Στην πρεμιέρα του φετινού Eurocup, το Αμβούργο ηττήθηκε εντός έδρας (85-100) από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ σ’ ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν λογικό βάσει της διαφοράς δυναμικότητας των δύο ομάδων. Η ισραηλινή ομάδα είναι εξάλλου εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Μένοντας στον όμιλο του Άρη, κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το σπουδαίο «διπλό» (90-98) της Μπαχτσέσεχιρ στη Ρουμανία επί της Κλουζ. Με νίκη ξεκίνησε και η Τσεντεβίτα Ολίμπια καθώς επικράτησε (76-69) της ισπανικής Μανρέσα καθώς ο Σλασκ Βρότσλαβ πέτυχε νίκη στη διοργάνωση έπειτα από τις 10 Ιανουαρίου 2024 καθώς κέρδισε (95-85) τη Νεπτούνας.