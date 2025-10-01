Πανιώνιος - Κέμνιτζ: Το τρίποντο νίκης του Χαντς στην παράταση (vid)
Mεγάλη νίκη για τον Πανιώνιο στην επιστροφή του στην Ευρώπη, αφού οι κυανέρυθροι επικράτησαν με 89-86 της Κέμνιτζ στην παράταση. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε ο Χαντς με δύο μεγάλα τρίποντα. Ο γκαρντ των νικητών έκρινε το μεγάλο «θρίλερ» υπέρ του Πανιωνίου που ξεκίνησε θετικά στο EuroCup. Πολύ μεγάλο σουτ και το πανηγύρισε με όλη του την ψυχή, σηκώνοντας στο πόδι το ΔΑΚ Γλυφάδας, Μάκης Λιούγκας.
Δείτε το τρίποντο του Χαντς που χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο!
GAME WINNER! 🚨🚨— BKT EuroCup (@EuroCup) October 1, 2025
𝐉𝐚𝐲𝐥𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐬 🔥 pic.twitter.com/2PXuQV5cOB
