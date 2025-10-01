Δείτε το φοβερό τρίποντο του Χαντς στην παράταση που χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο κόντρα στην Κέμνιτζ στην πρεμιέρα του Eurocup.

Mεγάλη νίκη για τον Πανιώνιο στην επιστροφή του στην Ευρώπη, αφού οι κυανέρυθροι επικράτησαν με 89-86 της Κέμνιτζ στην παράταση. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε ο Χαντς με δύο μεγάλα τρίποντα. Ο γκαρντ των νικητών έκρινε το μεγάλο «θρίλερ» υπέρ του Πανιωνίου που ξεκίνησε θετικά στο EuroCup. Πολύ μεγάλο σουτ και το πανηγύρισε με όλη του την ψυχή, σηκώνοντας στο πόδι το ΔΑΚ Γλυφάδας, Μάκης Λιούγκας.

Δείτε το τρίποντο του Χαντς που χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο!