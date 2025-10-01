Πανιώνιος - Κέμνιτζ: Το τρίποντο νίκης του Χαντς στην παράταση (vid)

Πανιώνιος - Κέμνιτζ: Το τρίποντο νίκης του Χαντς στην παράταση (vid)

Νίκος Καρφής
Xαντς

bet365

Δείτε το φοβερό τρίποντο του Χαντς στην παράταση που χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο κόντρα στην Κέμνιτζ στην πρεμιέρα του Eurocup.

Mεγάλη νίκη για τον Πανιώνιο στην επιστροφή του στην Ευρώπη, αφού οι κυανέρυθροι επικράτησαν με 89-86 της Κέμνιτζ στην παράταση. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε ο Χαντς με δύο μεγάλα τρίποντα. Ο γκαρντ των νικητών έκρινε το μεγάλο «θρίλερ» υπέρ του Πανιωνίου που ξεκίνησε θετικά στο EuroCup. Πολύ μεγάλο σουτ και το πανηγύρισε με όλη του την ψυχή, σηκώνοντας στο πόδι το ΔΑΚ Γλυφάδας, Μάκης Λιούγκας.

Δείτε το τρίποντο του Χαντς που χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     