Πανιώνιος: Ο Λούντζης έκλεψε και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους! (vid)
Ο Πανιώνιος επέστρεψε φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 11 χρόνια και οκτώ μήνες, αντιμετωπίζοντας τη γερμανική Κέμνιτς στην πρεμιέρα του EuroCup 2025/26.
Μάλιστα, οι «κυανέρυθροι» ξεκίνησαν με το.. δεξί την αναμέτρηση και βρέθηκαν με ευκολία μπροστά στο σκορ. Μία από τις καλύτερες φάσεις του αγώνα ανήκει στον Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος 3:40 πριντο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και με τον Πανιώνιο μπροστά με double score (14-7) έκλεψε και κάρφωσε εντυπωσιακά στον αιφνιδιασμό. Στη συνέχεια, με την χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του έδωσε το σύνθημα στους φιλάθλους της ομάδας που είχαν γεμίσει το γήπεδο να ξεσηκωθούν και να δώσουν ώθηση με την φωνή τους.
Δείτε τη φάση
Steal ➕ Dunk 🟰Michalis Lountzis! @PanioniosBasket | #RoadToGreatnes pic.twitter.com/AcbjPPqfcc— BKT EuroCup (@EuroCup) October 1, 2025
