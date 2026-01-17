Ο προπονητής του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του και άφησε ανοικτό το θέμα της ενίσχυσης.

Ο Πανιώνιος πέτυχε σπουδαία νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα και ο Νέναντ Μάρκοβιτς είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του. Μάλιστα, ο τεχνικός των «κυανέρυθρων» ρωτήθηκε για την περίπτωση περαιτέρω ενίσχυσης με κάποια μεταγραφή και άφησε ξεκάθαρα ανοικτό το ενδεχόμενο.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Ήταν ένας καλός αγώνας και πιστεύω ότι είχαμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα, ο Προμηθέας επέστρεφε αλλά εμείς είχαμε απαντήσεις» ήταν το πρώτο σχόλιο του προπονητή του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς στη συνέντευξη.

Και συμπλήρωσε: «Είχαμε καλές αποφάσεις στο κρίσιμο σημείο και το μυαλό να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι σημαντικό ότι έχουμε νικήσει τρεις αγώνες από τους τέσσερις μετά την αλλαγή προπονητή και χάσαμε το ένα παιχνίδι στο τέλος. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε σαν ομάδα».

Ο έμπειρος τεχνικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στήριξη του κόσμου που βρέθηκε στο «Δ. Τόφαλος» και δεν σταμάτησε να ενθαρρύνει τους παίκτες. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν και μας στήριξαν. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να συνεχίσουμε» τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο Πανιώνιος θα καταφέρει να παραμείνει στη Stoiximan GBL, είπε: «Όταν ήρθα είπα στους παίκτες μου ότι κάθε επόμενος αγώνας είναι τελικός».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν άλλες μεταγραφές στον Πανιώνιο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο λέγοντας «θα δούμε. Μια ομάδα είναι ζωντανός οργανισμός και πάντα κοιτάμε αν υπάρξει κάτι που θα μας βελτιώσει ακόμα περισσότερο».