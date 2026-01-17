Ο προπονητής του Προμηθέα Κούρο Σεγκούρα εξήγησε τους λόγους της ήττας από τον Πανιώνιο στην Πάτρα.

Τα ριμπάουντ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Προμηθέας ηττήθηκε από τον Πανιώνιο στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αυτό υποστήριξε άλλωστε ξεκάθαρα ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας Κούρο Σεγκούρα, που νιώθει πλέον την πίεση, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν βαρύνει την ατμόσφαιρα στον Προμηθέα. Η ομάδα είναι σε πίεση και αναζητά λύσεις με τις ενισχύσεις που έγιναν, ώστε να διορθώσει τα κακώς κείμενα.

«Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο για τη νίκη. Ξεκίνησε το παιχνίδι που καλά σε άμυνα και επίθεση. Ήταν πιο συγκεντρωμένοι και είχαν τον έλεγχο. Εμείς βρεθήκαμε πίσω 8-10 πόντους και προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά ο αντίπαλος είχε ρυθμό και ήταν πιο προσηλωμένος στο ματς» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Προμηθέα.

Και πρόσθεσε: «Στο τέταρτο 10λεπτο πονέσαμε πολύ από τα χαμένα ριμπάουντ, μας πήραν τα πιο πολλά σ’ εκείνο το διάστημα. Ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός και εμείς είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε...».

Νωρίτερα στο flash interview ο προπονητής των Πατρινών Κούρο Σεγκούρα, ρωτήθηκε για τις απουσίες και τους νέους παίκτες: «Δεν φταίνε αυτά. Ήμασταν σοφτ, χάσαμε πολλά ριμπάουντ. Είχαμε 3-4 ελεύθερα σουτ στο τέλος».

Όσο για τους Χάμοντς και ΜακΚόλουμ και το πότε επιστρέφουν: «Δεν ξέρουμε αν θα είναι διαθέσιμοι στο επόμενο ματς. Θα το δούμε αυτή την εβδομάδα».