Κάραϊτσιτς: «Άλλα τα επίσημα παιχνίδια κι άλλα τα τεστ προετοιμασίας»

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς αναφέρθηκε στο τεράστιο κίνητρο που είδε στα πρόσωπα των παικτών του στη σπουδαία νίκη επί της Βενέτσια στη Βενετία στην πρεμιέρα του Eurocup.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «απ’ όσο γνωρίζω είναι η πρώτη φορά που ο Άρης νικά στην Ιταλία και συνδυάζεται με την αφετηρία μιας νέας κατάστασης και μιας μεγάλης προσπάθειας που θέλουμε να κάνουμε στη σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που ήταν εδώ και μας στήριξαν σ’ αυτή τη μεγάλη νίκη. Θέλαμε να παρουσιαστούμε πιο σκληροί και το κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα προσπαθεί να χτίσει έναν νέο χαρακτήρα κι αυτό είναι η προτεραιότητα της σεζόν».

Εκεί ρωτήθηκε για τη ραγδαία βελτίωση που παρουσίασε ο Άρης σε σύγκριση με τα τεστ προετοιμασίας. «Στα τεστ προετοιμασίας βλέπεις και παρατηρείς πράγματα. Άλλο το επίσημο παιχνίδι κι άλλο το φιλικό. Είναι διαφορετική η προσέγγιση. Δεν μπορούμε να σταθούμε στα τεστ προετοιμασίας αλλά να έχουμε υπομονή και να συνεχίσουμε την προσπάθεια». Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενίσχυσης απάντησε ότι… «θα μιλήσω με τον Νίκο (Ζήσης), είναι εξαιρετικός τζένεραλ μάνατζερ κι έχουμε πολύ καλή συνεργασία».