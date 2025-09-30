Άρης: Η Βενέτσια «υποκλίθηκε» και καλωσόρισε τους φίλους του Άρη
Ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο φετινό Eurocup και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είχε τη στήριξη των οπαδών τους. Περίπου 400 φίλοι της ομάδας ταξίδεψαν στη Βενετία για να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη ομάδα τους καθώς αυτό το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης με την ιταλική ομάδα. Μάλιστα η Βενέτσια προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στα social media φιλοξενώντας φωτογραφία από ένα μέρος στο οποίος φιλοξενούνται οι Έλληνες οπαδοί τους οποίους και καλωσόρισε.
