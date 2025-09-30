Με μια φωτογραφία στους λογαριασμούς της στα social media η Βενέτσια καλωσόρισε τους περίπου 400 φίλους του Άρη που βρίσκονται στην αρένα της Βενετίας και παρακολουθούν τον αγώνα της αγαπημένης ομάδας τους.

Ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο φετινό Eurocup και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είχε τη στήριξη των οπαδών τους. Περίπου 400 φίλοι της ομάδας ταξίδεψαν στη Βενετία για να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη ομάδα τους καθώς αυτό το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης με την ιταλική ομάδα. Μάλιστα η Βενέτσια προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στα social media φιλοξενώντας φωτογραφία από ένα μέρος στο οποίος φιλοξενούνται οι Έλληνες οπαδοί τους οποίους και καλωσόρισε.