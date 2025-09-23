Οι φίλαθλοι του Πανιωνίου επέστρεψαν στα... θρανία και έμαθαν συνθήματα στις γλώσσες των χωρών των ομάδων με τις οποίες θα παίξει αντίπαλος ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης στο φετινό EuroCup.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται να αρχίσει τις επίσημες υποχρεώσεις του, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο EuroCup.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (1/10) στη Γλυφάδα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Τσέμνιτζ. Όπως φαίνεται μέσα από το όμορφο βίντεο των «κυανέρυθρων», οι φίλαθλοι της ομάδας έχουν αρχίσει ήδη να ετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μαθαίνοντας συνθήματα του συλλόγου στις γλώσσες των χωρών των αντίπαλων ομάδων.

Μεταξύ άλλων μάλιστα, στο βίντεο συμμετέχει και ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Θοδωρής Μικρόπουλος, ο οποίος διδάσκει γαλλικά στους οπαδούς!