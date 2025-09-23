Πανιώνιος: Συνθήματα σε ξένες γλώσσες και μάθημα γαλλικών από τον πρόεδρο ενόψει ΕuroCup (vid)
Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται να αρχίσει τις επίσημες υποχρεώσεις του, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο EuroCup.
Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (1/10) στη Γλυφάδα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Τσέμνιτζ. Όπως φαίνεται μέσα από το όμορφο βίντεο των «κυανέρυθρων», οι φίλαθλοι της ομάδας έχουν αρχίσει ήδη να ετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μαθαίνοντας συνθήματα του συλλόγου στις γλώσσες των χωρών των αντίπαλων ομάδων.
- Γουότσον στο Gazzetta: «Όταν έπαιζα στην Καρδίτσα, οι φίλαθλοι μου έλεγαν ότι πρέπει να έρθω στον Πανιώνιο»
Μεταξύ άλλων μάλιστα, στο βίντεο συμμετέχει και ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Θοδωρής Μικρόπουλος, ο οποίος διδάσκει γαλλικά στους οπαδούς!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γουότσον στο Gazzetta: «Όταν έπαιζα στην Καρδίτσα, οι φίλαθλοι μου έλεγαν ότι πρέπει να έρθω στον Πανιώνιο»
- Πανιώνιος, Τζούροβιτς στο Gazzetta: «Μέχρι το τέλος της ζωής μου θα έχω τον Πανιώνιο στην καρδιά και στο μυαλό μου!»
- Χουγκάζ στο Gazzetta για Μπόμπαν Γιάνκοβιτς: «Πόσο αγάπη έδειξε για τον Πανιώνιο και πόσο πάθος για τη νίκη» (vid)