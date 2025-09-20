Πανιώνιος: Ανησυχία για τον Ματ Λιούις, τραυματίστηκε στο δάχτυλο
Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας του, έχοντας επικρατήσει της Βαρέζε με 89-86, στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη.
Ο Ματ Λιούις, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες των «κυανέρυθρων» έχοντας σημειώσει 20 πόντους, κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου χτύπησε ένα δάχτυλό του.
Ο ίδιος θα υποβληθεί σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Υπενθυμίζουμε ότι πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης ετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της, την Τετάρτη (1/10, 19:0) στη Γλυφάδα με αντίπαλο τη γερμανική Κέμνιτς στην πρεμιέρα του EuroCup.
