Ανησυχία στον Πανιώνιο καθώς ο Ματ Λιούις τραυματίστηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο της νίκης κόντρα στη Βαρέζε. Στις 1/10 οι «κυανέρυθροι» αρχίζουν την προσπάθειά τους στο EuroCup.

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας του, έχοντας επικρατήσει της Βαρέζε με 89-86, στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη.

Ο Ματ Λιούις, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες των «κυανέρυθρων» έχοντας σημειώσει 20 πόντους, κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου χτύπησε ένα δάχτυλό του.

Ο ίδιος θα υποβληθεί σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Υπενθυμίζουμε ότι πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης ετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της, την Τετάρτη (1/10, 19:0) στη Γλυφάδα με αντίπαλο τη γερμανική Κέμνιτς στην πρεμιέρα του EuroCup.