Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Πανιώνιος μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν, μία χρονιά την οποία η οικογένεια των «κυανέρυθρων» την περιμένει ιδιαίτερα, αφού πέρα από τη Stoiximan GBL, η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο EuroCup.

Ο «ιστορικός» ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του Λούκα Παβίσεβιτς θα παίξει τέσσερα φιλικά. Η αρχή θα γίνει με το Μαρούσι (5/9) ενώ στις 12 του μήνα θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι (12/9). Στις 19/9 ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα για το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» ενώ στις 20/9 την ιταλική Βαρέζε.

Στο τελευταίο παιχνίδι θα τιμηθεί ο Βλάντο Τζούροβιτς ενώ η πρώτη επίσημη υποχρέωση θα είναι στις 1 Οκτωβρίου για το EuroCup με αντίπαλο την Κέμνιτς.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τα φιλικά ενόψει της νέας σεζόν

Τέσσερις αγώνες θα δώσει ο Πανιώνιος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τις υποχρεώσεις του σε Stoiximan GBL και BKT Eurocup κατά την περίοδο 2025-2026.

Συγκεκριμένα ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει (κεκλεισμένων των θυρών) στο Δ.Α.Κ Γλυφάδας το Μαρούσι και το Περιστέρι ενώ οι δύο αγώνες που θα είναι «ανοιχτοί» για το κοινό θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας».

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί το Μαρούσι ενώ μια εβδομάδα μετά (12/9) αντίστοιχα το Περιστέρι (όπως προαναφέρθηκε θα είναι κεκλεισμένων των θυρών και οι δύο αναμετρήσεις.

Ακολούθως και στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Καρδίτσα (Παρασκευή 19/9) και την Varese (Σάββατο 20/9).

Οι ώρες και οι λεπτομέρειες του τουρνουά θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 20/9 και στη διάρκεια του τουρνουά, ο Πανιώνιος θα τιμήσει τον μεγάλο Βλάντο Τζούροβιτς.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση του Πανιωνίου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα είναι για το BKT Eurocup την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας κόντρα στην γερμανική ομάδα NINERS Chemnitz.