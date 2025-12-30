Ο Νέναντ Μάρκοβιτς επέστρεψε στον Πανιώνιο, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία των «κυανέρυθρων».

Ο Νέναντ Μάρκοβιτς είναι ο αντικαταστάτης του Ηλία Ζούρου στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να αντιστρέψει την κατάσταση στον «Ιστορικό», ο οποίος έκλεισε τον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL με ρεκόρ 1-11 και μετρά 11 συνεχόμενες ήττες στο EuroCup.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Μπουργκ, ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ανάθεση της τεχνικής ηγεσίας στον Μάρκοβιτς, ο οποίος είχε οδηγήσει τους Νεοσμυρνιώτες στην 3η θέση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2007/08 και στην EuroLeague της επόμενης περιόδου, ενώ επέστρεψε στην ομάδα και τη σεζόν 2009/10.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Nenad Markovic είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Φυσικά το όνομα «Nenad Markovic» δεν είναι άγνωστο ούτε στους φίλους του Πανιωνίου ούτε και στους μπασκετικούς φιλάθλους ανά την Ευρώπη. Είναι ο προπονητής που οδήγησε τον Ιστορικό στην 3η θέση του πρωταθλήματος 2007-2008 και στην Euroleague της επόμενης περιόδου, ενώ επέστρεψε στην ομάδα και τη σεζόν 2009-2010.

Βεβαίως την περίοδο 2001-2002 αγωνίστηκε στον Πανιώνιο και μάλιστα ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας μετά τον Γιώργο Διαμαντόπουλο, εκείνη τη σεζόν. Έγραψε τεράστια καριέρα ως αθλητής, αγωνιζόμενος σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ενώ κατά τη δεκαετία του ’90 ήταν ο κορυφαίος παίκτης και ηγέτης της Εθνικής Βοσνίας.

Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1968 στο Doboj της τότε ενωμένης Γιουγκοσλαβίας (νυν Βοσνία) και μετά από μια σπουδαία αγωνιστική καριέρα, άρχισε την προπονητική από την φημισμένη Bosna το 2007. Σημειολογικά είναι η ομάδα στην οποία άρχισε και τελείωσε την καριέρα του ως αθλητής.

Τον Οκτώβριο του 2007 ανέλαβε τον Πανιώνιο όπου και πέτυχε την πρόκριση στην Euroleague ενώ επέστρεψε στην ομάδα ένα χρόνο αργότερα.

Ακολούθησε η παρουσία του στον ΚΑΟΔ και στη συνέχεια δούλεψε στην Τουρκία (Trabzonspor, Karsiyaka) στην Ισπανία (Tenerife με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2017), ξανά Τουρκία (Gaziantep), Γαλλία (Dijon), Ιταλία (Dinamo Sassari) ενώ πριν τον Πανιώνιο ηταν και πάλι στην Τουρκία (Bursaspor).

Καλωσορίζουμε τον αγαπημένο μας Nenad στον Ιστορικό».