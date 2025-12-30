Ματ Λιούις και Γιώργος Τσαλμπούρης αστόχησαν σε τρίποντο και ο Πανιώνιος παρά την ανταγωνιστική εικόνα του, ηττήθηκε με 81-79 από την Μπουργκ.

Ο Πανιώνιος, με τον Νικόλαο Καραγιαννης στον πάγκο του, πάλεψε στην έδρα της Μπουργκ, που βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, αλλά λύγισε στο φινάλε (81-79) της 12ης αγωνιστικής του EuroCup. Ματ Λιούις και Γιώργος Τσαλμπούρης δε βρήκαν το μεγάλο σουτ που έψαχνε ο Πανιώνιος στο φινάλε.

Μπουργκ - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος πήρε τα ηνία της αναμέτρησης στο ξεκίνημα. Οι «κυανέρυθροι» με μπροστάρη τον Κρούζερ, προηγήθηκαν με 10 πόντους (12-22, 11'), αλλά κόλλησαν επιθετικά μετά από αυτό το διάστημα.

Η Μπουργκ απάντησε με τα δικά της «όπλα» και με τρία διαδοχικά τρίποντα του ΜακΓκί προσπέρσε 32-28, κάνοντας ένα επιμέρους 24-16 στη δεύτερη περίοδο.

Ωστόοσ, με τον Λιούις να μπαίνει στην εξίσωση του σκοραρίσματος και τον Γουότσον να δίνει λύσεις, ο Πανιώνιος έμεινε στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 64-63 (32'). Τα λάθη που έδωσαν τρανζίσιον και τα επιθετικά ριμπάουντ της Μπουργκ, έφεραν το ματς στο 72-65 (35').

Ακόμα και έτσι, ο Πανιώνιος αντέδρασε, με δύο μεγάλα σουτ του Γιώργου Τσαλμπούρη, φέρνοντας το ματς στον πόντο (80-79) στο τελευταίο λεπτό, αλλά ο Λιούις έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για το προσπέασμα.

Η τελευταία ευθύνη πήγε στα χέρια του Τσαλμπούρη, ο οποίος με τρίποντο θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στον Πανιώνιο, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο και οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 81-79.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-59, 81-79

MVP: Ο Μποθ Γκατς με 22 πόντους (5/8 2π., 3/6 3π.), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος.

Ο Τζάκσον Κρούζερ σκόραρε 16 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα λάθος. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ για 11 λάθη του Πανιωνίου.

Cosea JL Bourg-en-Bresse FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Frederic Fauthoux MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- # Players 0 D. McGhee* 31:29 11 3/14 21.4% 0/2 0% 3/12 25% 2/2 100% 0 4 4 7 3 2 0 2 12 3 A. Moulare 18:48 9 2/7 28.6% 2/5 40% 0/2 0% 5/7 71.4% 1 3 4 4 0 2 1 1 11 6 K. Kane 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 A. Labanca 14:52 5 2/8 25% 1/3 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 1 3 0 3 -5 10 J. Ekanga 36:21 22 8/14 57.1% 5/8 62.5% 3/6 50% 3/4 75% 1 5 6 2 1 1 0 1 27 11 B. Gach* 14:37 7 3/4 75% 2/3 66.7% 1/1 100% 0/0 0% 3 5 8 2 0 1 0 4 11 12 T. Agee 04:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 20 Y. Mbaya 25:54 8 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 4 3 2 11 21 I. Guedegbe 26:41 7 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 3/4 75% 5 5 10 2 1 0 2 4 20 23 R. Lindo* 27:16 12 2/7 28.6% 0/1 0% 2/6 33.3% 6/8 75% 1 3 4 3 0 2 0 4 10 TOTAL 200:00 81 26/63 41.3% 16/31 51.6% 10/32 31.3% 19/25 76.0% 15 30 45 20 6 15 6 22 99