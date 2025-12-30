Ο Πανιώνιος, με τον Νικόλαο Καραγιαννης στον πάγκο του, πάλεψε στην έδρα της Μπουργκ, που βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, αλλά λύγισε στο φινάλε (81-79) της 12ης αγωνιστικής του EuroCup. Ματ Λιούις και Γιώργος Τσαλμπούρης δε βρήκαν το μεγάλο σουτ που έψαχνε ο Πανιώνιος στο φινάλε.
Μπουργκ - Πανιώνιος: Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος πήρε τα ηνία της αναμέτρησης στο ξεκίνημα. Οι «κυανέρυθροι» με μπροστάρη τον Κρούζερ, προηγήθηκαν με 10 πόντους (12-22, 11'), αλλά κόλλησαν επιθετικά μετά από αυτό το διάστημα.
Η Μπουργκ απάντησε με τα δικά της «όπλα» και με τρία διαδοχικά τρίποντα του ΜακΓκί προσπέρσε 32-28, κάνοντας ένα επιμέρους 24-16 στη δεύτερη περίοδο.
Ωστόοσ, με τον Λιούις να μπαίνει στην εξίσωση του σκοραρίσματος και τον Γουότσον να δίνει λύσεις, ο Πανιώνιος έμεινε στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 64-63 (32'). Τα λάθη που έδωσαν τρανζίσιον και τα επιθετικά ριμπάουντ της Μπουργκ, έφεραν το ματς στο 72-65 (35').
Ακόμα και έτσι, ο Πανιώνιος αντέδρασε, με δύο μεγάλα σουτ του Γιώργου Τσαλμπούρη, φέρνοντας το ματς στον πόντο (80-79) στο τελευταίο λεπτό, αλλά ο Λιούις έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για το προσπέασμα.
Η τελευταία ευθύνη πήγε στα χέρια του Τσαλμπούρη, ο οποίος με τρίποντο θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στον Πανιώνιο, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο και οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 81-79.
Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-59, 81-79
- MVP: Ο Μποθ Γκατς με 22 πόντους (5/8 2π., 3/6 3π.), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τζάκσον Κρούζερ σκόραρε 16 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα λάθος.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ για 11 λάθη του Πανιωνίου.
|Cosea JL Bourg-en-Bresse
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Frederic Fauthoux
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|#
|Players
|0
|D. McGhee*
|31:29
|11
|3/14
|21.4%
|0/2
|0%
|3/12
|25%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|7
|3
|2
|0
|2
|12
|3
|A. Moulare
|18:48
|9
|2/7
|28.6%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|5/7
|71.4%
|1
|3
|4
|4
|0
|2
|1
|1
|11
|6
|K. Kane
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|A. Labanca
|14:52
|5
|2/8
|25%
|1/3
|33.3%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|0
|3
|-5
|10
|J. Ekanga
|36:21
|22
|8/14
|57.1%
|5/8
|62.5%
|3/6
|50%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|2
|1
|1
|0
|1
|27
|11
|B. Gach*
|14:37
|7
|3/4
|75%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|3
|5
|8
|2
|0
|1
|0
|4
|11
|12
|T. Agee
|04:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|20
|Y. Mbaya
|25:54
|8
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|0
|4
|3
|2
|11
|21
|I. Guedegbe
|26:41
|7
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|5
|5
|10
|2
|1
|0
|2
|4
|20
|23
|R. Lindo*
|27:16
|12
|2/7
|28.6%
|0/1
|0%
|2/6
|33.3%
|6/8
|75%
|1
|3
|4
|3
|0
|2
|0
|4
|10
|TOTAL
|200:00
|81
|26/63
|41.3%
|16/31
|51.6%
|10/32
|31.3%
|19/25
|76.0%
|15
|30
|45
|20
|6
|15
|6
|22
|99
|Panionios Cosmorama Travel Athens
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Nikolaos Karagiannis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|#
|Players
|0
|N. Watson
|20:36
|12
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|1
|4
|5
|1
|2
|0
|1
|3
|20
|1
|S. Lemon*
|37:58
|12
|6/15
|40%
|6/12
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|1
|8
|2
|M. Starks
|23:35
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|5
|2
|2
|0
|3
|7
|7
|G. Tsalmpouris
|20:07
|11
|4/14
|28.6%
|1/5
|20%
|3/9
|33.3%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|3
|3
|9
|S. Oikonomopoulos
|00:09
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Lewis*
|28:57
|14
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|2/5
|40%
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|4
|12
|25
|K. Gontikas*
|10:32
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|3/5
|60%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|7
|34
|J. Kreuser*
|28:36
|16
|7/9
|77.8%
|6/7
|85.7%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|18
|41
|A. Patrikis
|00:09
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|55
|A. Nikolaidis*
|16:20
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|1
|88
|N. Gkikas
|13:01
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|0
|3
|0
|5
|2
|TOTAL
|200:00
|79
|24/64
|37.5%
|24/40
|60.0%
|7/24
|29.2%
|10/18
|55.6%
|8
|20
|28
|24
|8
|11
|1
|22
|82
