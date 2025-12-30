Μπουργκ - Πανιώνιος 81-79: Το πάλεψε αλλά έχασε διπλή ευκαιρία στο φινάλε

Δημήτρης Οικονόμου

Ματ Λιούις και Γιώργος Τσαλμπούρης αστόχησαν σε τρίποντο και ο Πανιώνιος παρά την ανταγωνιστική εικόνα του, ηττήθηκε με 81-79 από την Μπουργκ.

Ο Πανιώνιος, με τον Νικόλαο Καραγιαννης στον πάγκο του, πάλεψε στην έδρα της Μπουργκ, που βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, αλλά λύγισε στο φινάλε (81-79) της 12ης αγωνιστικής του EuroCup. Ματ Λιούις και Γιώργος Τσαλμπούρης δε βρήκαν το μεγάλο σουτ που έψαχνε ο Πανιώνιος στο φινάλε.

Μπουργκ - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος πήρε τα ηνία της αναμέτρησης στο ξεκίνημα. Οι «κυανέρυθροι» με μπροστάρη τον Κρούζερ, προηγήθηκαν με 10 πόντους (12-22, 11'), αλλά κόλλησαν επιθετικά μετά από αυτό το διάστημα.

Η Μπουργκ απάντησε με τα δικά της «όπλα» και με τρία διαδοχικά τρίποντα του ΜακΓκί προσπέρσε 32-28, κάνοντας ένα επιμέρους 24-16 στη δεύτερη περίοδο.

 

Ωστόοσ, με τον Λιούις να μπαίνει στην εξίσωση του σκοραρίσματος και τον Γουότσον να δίνει λύσεις, ο Πανιώνιος έμεινε στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 64-63 (32'). Τα λάθη που έδωσαν τρανζίσιον και τα επιθετικά ριμπάουντ της Μπουργκ, έφεραν το ματς στο 72-65 (35').

Ακόμα και έτσι, ο Πανιώνιος αντέδρασε, με δύο μεγάλα σουτ του Γιώργου Τσαλμπούρη, φέρνοντας το ματς στον πόντο (80-79) στο τελευταίο λεπτό, αλλά ο Λιούις έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για το προσπέασμα.

Η τελευταία ευθύνη πήγε στα χέρια του Τσαλμπούρη, ο οποίος με τρίποντο θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στον Πανιώνιο, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο και οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 81-79.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-59, 81-79

  • MVP: Ο Μποθ Γκατς με 22 πόντους (5/8 2π., 3/6 3π.), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τζάκσον Κρούζερ σκόραρε 16 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα λάθος.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ για 11 λάθη του Πανιωνίου.
Cosea JL Bourg-en-BresseFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Frederic FauthouxMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-
#Players
0D. McGhee*31:29113/1421.4%0/20%3/1225%2/2100%0447320212
3A. Moulare18:4892/728.6%2/540%0/20%5/771.4%1344021111
6K. Kane00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
8A. Labanca14:5252/825%1/333.3%1/520%0/00%01101303-5
10J. Ekanga36:21228/1457.1%5/862.5%3/650%3/475%1562110127
11B. Gach*14:3773/475%2/366.7%1/1100%0/00%3582010411
12T. Agee04:0200/00%0/00%0/00%0/00%101000010
20Y. Mbaya25:5484/4100%4/4100%0/00%0/00%2350043211
21I. Guedegbe26:4172/540%2/540%0/00%3/475%55102102420
23R. Lindo*27:16122/728.6%0/10%2/633.3%6/875%1343020410
TOTAL200:008126/6341.3%16/3151.6%10/3231.3%19/2576.0%1530452061562299
Panionios Cosmorama Travel AthensFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Nikolaos KaragiannisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-
#Players
0N. Watson20:36124/580%4/580%0/00%4/580%1451201320
1S. Lemon*37:58126/1540%6/1250%0/30%0/00%213210018
2M. Starks23:3531/333.3%0/00%1/333.3%0/00%033522037
7G. Tsalmpouris20:07114/1428.6%1/520%3/933.3%0/10%011411033
9S. Oikonomopoulos00:0900/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11M. Lewis*28:57145/862.5%3/475%2/450%2/540%1123110412
25K. Gontikas*10:3272/366.7%2/366.7%0/00%3/560%112001007
34J. Kreuser*28:36167/977.8%6/785.7%1/250%1/250%1451010318
41A. Patrikis00:0900/00%0/00%0/00%0/00%000000000
55A. Nikolaidis*16:2021/333.3%1/333.3%0/20%0/00%022312001
88N. Gkikas13:0121/250%1/1100%0/10%0/00%011503052
TOTAL200:007924/6437.5%24/4060.0%7/2429.2%10/1855.6%820282481112282
     

