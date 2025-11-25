Ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τη Μπεσίκτας στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του EuroCup, και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Turkcell Basketball Development Center.

Το καλεντάρι της 9ης αγωνιστικής του EuroCup στέλνει τον Πανιώνιο στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας (5/12, 19:00).

Οι «κυανέρυθροι» προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στη Stoiximan GBL απέναντι στην Καρδίτσα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα με τη Μπεσίκτας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Turkcell Basketball Development Center, δηλαδή στην έδρα των εθνικών ομάδων της Τουρκίας και της Αναντολού Εφές.

Με δεδομένο ότι πολλοί φίλοι του Πανιωνίου έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη, στον «Ιστορικό» βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την Μπεσίκτας, προκειμένου οι Τούρκοι να αποστείλουν το πλάνο εισιτηρίων και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος των «κυανέρυθρων».