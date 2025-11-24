Γόντικας: «Στο μυαλό μας υπήρχε ένα "όχι πάλι", όλοι χρωστάμε στον Γκίκα»

Ο Πανιώνιος πέτυχε την πρώτη νίκη στη Stoiximan GBL, με τον Κωστή Γόντικα να μιλά για τη διαχείριση της πίεσης και τα συναισθήματα που προκάλεσε το τρίποντο του Γκίκα.

Ο Πανιώνιος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από 14 συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας της Καρδίτσας στη δεύτερη παράταση και πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Νίκου Γκίκα, ενώ ο Κωστής Γόντικας φιλοξενήθηκε στο EOK Webradio, μιλώντας:

Για τη νίκη επί της Καρδίτσας: «Εγώ δεν έχω καιρό στην ομάδα, παρ’ όλα αυτά είχαμε προλάβει να μπούμε οι νέοι παίκτες στο κλίμα. Υπήρχε μία επιπλέον πίεση για το αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι ανά πάσα στιγμή θα έρθει η πρώτη νίκη. Όλοι στον Πανιώνιο πιστεύαμε ότι θα νικήσουμε. Όπως είπε και ο Τσαλμπούρης σε δηλώσεις του, υπήρχε ένα ψυχολογικό κομμάτι που έπρεπε να ανακάμψουμε. Πριν από κάθε παιχνίδι προσπαθούσαμε να έρθουμε πιο κοντά στη νίκη. Ήταν ένα "must win" ματς για εμάς, όπως τα προηγούμενα».

Για τα συναισθήματα μετά τη νίκη: «Μπαίνει το τρίποντο του Γκίκα και υπήρχε ένα άγχος γιατί έμεναν 10 δευτερόλεπτα, οπότε έπρεπε να βγάλουμε την άμυνα. Ο Γκίκας μάς είπε να ηρεμήσουμε και ότι πρέπει να βγει η άμυνα. Έχει δει πολλά στην καριέρα του».

Για τον Νίκο Γκίκα: «Ο Νίκος έχει έναν δύσκολο τραυματισμό σε δύσκολο σημείο. Αγαπάει τον Πανιώνιο, είναι δεδομένο, επίσης, ότι αγαπάει το μπάσκετ. Έπαιξε με δική του ευθύνη, σέβεται τον εαυτό του και την ομάδα. Ως αρχηγός ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω για να πετύχει η ομάδα την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και του χρωστάμε όλοι. Έκανε το αδύνατο δυνατό για να συμμετέχει και αγωνιστικά και ψυχολογικά».

Για τη διαχείριση της πίεσης στο παρκέ: «Κατ' αρχάς, είναι πάρα πολύ δύσκολη η πίεση και μόνο στη σκέψη. Πρέπει να είναι κάποιος πνευματικά έτοιμος για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Στο μυαλό μας υπήρχε ένα "όχι πάλι", γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια που έπαιξε καλά ο Πανιώνιος αλλά στο τέλος έχασε λόγω έλλειψης συγκέντρωσης ή αστοχίας. Όλα αυτά υπάρχουν στο πίσω μέρος του μυαλού ενός παίκτη που τα έχει βιώσει στην καριέρα του. Εγώ δεν έχω ξαναβιώσει τόσα πολλά συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι και είπαμε πως ό,τι και να γίνει θα μείνουμε ενωμένοι και συγκεντρωμένοι για να κάνουμε τα πάντα για τη νίκη. Έτσι έγινε, παρά τα λάθη, προσπαθήσαμε να τα καλύψουμε, το αποτέλεσμα ήταν το μόνο που μετρούσε».

Για τα οφέλη της διακοπής του πρωταθλήματος: «Σίγουρα θα μας βοηθήσει. Ο κόουτς ήρθε δύο μέρες πριν από ‘μένα. Τρεις εβδομάδες δεν έχουμε κάνει προπονήσεις, θα εφαρμόσουμε καλύτερα τις οδηγίες του».

Για τους αγώνες στο EuroCup: «Θεωρώ ότι με όλες τις αλλαγές, είτε παικτών είτε προπονητή, αυτά τα παιχνίδια δεν τα προσεγγίζουμε ως προπόνηση, αλλά θα μας βοηθήσουν για να βρούμε ρυθμό στο πρωτάθλημα και να παραμείνουμε στην κατηγορία, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Βεβαίως και πάμε σε κάθε ματς για να νικήσουμε και πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να αποκτήσουμε ψυχολογία».

Για τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος: «Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο, γίνονται συνεχόμενες αλλαγές σε προπονητές και παίκτες. Η έδρα έχει χάσει τη σημασία της πλέον, όλοι νικούν όλους, εκτός από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό».

Για την απόφασή του να έρθει στον Πανιώνιο: «Δεν ήταν καθόλου δύσκολη απόφαση. Όταν με κάλεσαν οι άνθρωποι του Πανιωνίου ήμουν πολύ χαρούμενος για την ευκαιρία να γυρίσω στην Ελλάδα και να αγωνιστώ για πρώτη φορά στην καριέρα μου στο EuroCup. Μάζεψα αμέσως τα πράγματά μου και ήρθα στον Πανιώνιο. Για ‘μένα το θέμα ήταν να μείνω υγιής ώστε να βοηθήσω. Θεωρώ ότι ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για ‘μένα ώστε να δείξω ότι δεν είμαι τραυματίας πλέον και μπορώ να προσφέρω ακόμα. Πρόλαβα να δω πράγματα στην Ισλανδία. Αν με ρωτούσατε αν θα έμενα μόνιμα, θα έμενα μόνο στο Ρέικιαβικ».