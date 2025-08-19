Ο Βασίλης Πουρλίδας αποκτήθηκε από τον Άρη, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στον Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Πουρλίδας, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ζαφειράκη Νάουσας. Ο 18χρονος άσος (1,95 μ.) ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση των «κιτρινόμαυρων», με τις δύο πλευρές να έχουν δώσε τα χέρια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο τρίτος νεαρός παίκτης, μετά τον Βασίλη Καζαμία και τον Παναγιώτη Ραφαήλ Λέφα, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στον Άρη ο Βασίλης Πουρλίδας

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Πουρλίδας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Βασίλης Πουρλίδας γεννήθηκε στις 23/05/2007 και με ύψος 1.95μ. αγωνίζεται ως σούτινγκ γκαρντ. Ο ΑΡΗΣ τον απέκτησε από τον Ζαφειράκη Νάουσας το 2023. Ο 18χρονος άσος είναι διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες και γίνεται ο τρίτος νεαρός παίκτης, μετά τον Βασίλη Καζαμία και τον Παναγιώτη – Ραφαήλ Λέφα, ο οποίος υπογράφει φέτος επαγγελματικό συμβόλαιο στον ΑΡΗ.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Βασίλης Πουρλίδας δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή του συμβολαίου μου με τον ΑΡΗ. Αυτό ήταν το όνειρό μου και θα δώσω το 100% για να δικαιώσω τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Είναι τιμή να ανήκεις σε έναν σύλλογο σαν τον ΑΡΗ, ο οποίος έχει μία από τις μεγαλύτερες μπασκετικές παραδόσεις στην Ευρώπη. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, αλλά για σκληρή δουλειά».



