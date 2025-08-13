Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν. Οι «κυανέρυθροι» μέσω της παρακάμερας παρουσίασαν μερικά πλάνα από αυτή, ενώ στο βίντεο υπάρχει και η ομιλία του θρύλου της ομάδας, Φάνη Χριστοδούλου, προς τους παίκτες του «ιστορικού».

Η ομάδα του Πανιωνίου μπήκε από νωρίς σε ρυθμούς προπονήσεων, αφού φέτος θα είναι μια ιστορική χρονιά για τον σύλλογο της Νέας Σμύρνης, που επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 12 χρόνια, καθώς θα συμμετάσχει στο EuroCup της σεζόν 2025-26. Ο γενικός αρχηγός της ομάδας Φάνης Χριστοδούλου βρέθηκε στο γήπεδο για να εμψυχώσει τους παίκτες.

Η προετοιμασία του «Ιστορικού» ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, λόγω της γεμάτης χρονιάς που περιμένει τους παίκτες του Λούκα Παβίσεβιτς. Η έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θα γίνει την 1η Οκτωβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τους Νάινερς Κέμνιτς.

Ο τεχνικός της ομάδας συγκέντρωσε τους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και έδωσε τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ. Στη συνέχεια, σύστησε τον θρύλο του Πανιωνίου, Φάνη Χριστοδούλου, «Είναι ο θρυλικός Φάνης Χριστοδούλου, τον γνωρίζετε και θέλει να σας πει μερικές κουβέντες».

Ο Φάνης καλωσόρισε τους παίκτες και ευχήθηκε επιτυχίες για τη νέα σεζόν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία που θα χαράξει η ομάδα φέτος,

«Υγεία και δύναμη για μια μακρά και δύσκολη σεζόν με πολλούς αγώνες. Θα έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε».

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Πανιωνίου: