Ο Πανιώνιος ξεκίνησε την προετοιμασία νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια

Η προετοιμασία του Πανιωνίου για τη νέα, απαιτητική αγωνιστική σεζόν, τόσο στην Stoiximan GBL όσο και στο Eurocup ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 11/8, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια

Οι παίκτες του Πανιωνίου συγκεντρώθηκαν στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 και τέθηκαν υπό τις οδηγίες του Λούκα Παβίτσεβιτς και του επιτελείου του.

Η προετοιμασία ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, λόγω της έναρξης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο Eurocup, με τον πρώτο εντός έδρας αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την 1η Οκτωβρίου απέναντι στη γερμανική Κέμνιτς.

Στο γήπεδο βρέθηκε και η εμβληματική μορφή των «κυανέρυθρων», ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας, Φάνης Χριστοδούλου, ο οποίος καλωσόρισε τους παίκτες, τους ευχήθηκε υγεία και δύναμη για μια μακρά και δύσκολη σεζόν με πολλούς αγώνες και στο τέλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στο τέλος της χρονιάς «θα έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε»!

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, ενώ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί ανοιχτή προπόνηση για το κοινό, συνοδευόμενη από τον αγιασμό της νέας σεζόν.

Επιπλέον, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση του προγράμματος των φιλικών αγώνων. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», με τη συμμετοχή των Βαρέζε, ΑΕΚ, Καρδίτσας και φυσικά του Πανιωνίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ΚΑΕ Πανιώνιος θα τιμήσει τον Βλάντο Τζούροβιτς για τη σημαντική προσφορά του στην ομάδα.

Μοναδικός απών από την πρώτη προπόνηση της ομάδας ήταν ο Μαρκέλ Σταρκς, ο οποίος έχει πάρει άδεια κι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.