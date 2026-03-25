Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟΚ - Μύκονος και η πρεμιέρα των Play Offs της Volley League Γυναικών

Δείτε τα κανάλια και τις ώρες μεταδόσεις του ΠΑΟΚ-Μύκονος, των αγώνων των Play Offs της Volley League Γυναικών, αλλά και των υπόλοιπων αγώνων της ημέρας.

Τετάρτη (25/03) σήμερα και το περιεχόμενο του αθλητικού τηλεοπτικού προγράμματος της ημέρας είναι σαφώς πιο... φτωχό από τις άλλες μέρες, αφού λόγω του διαλείμματος των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει ποδοσφαιρική δράση μέχρι να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις τους.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει σήμερα είναι το εξ' αναβολής μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου (18:00-ERT 2 Sports) για την 16η αγωνιστική της Basket League, όπου ο δικέφαλος του βορρά θέλει τη νίκη για να εδραιώσει την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος ενώ οι νησιώτες για να μπουν πιο γερά στο παιχνίδι των Play Offs.

Έπειτα έχουμε φουλ δράση στη Volley League Γυναικών όπου ξεκινά η διαδικασία των Play Offs και των Play Out. Τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν από το πρόγραμμα της ημέρας είναι το Ολυμπιακός-ΖΑΟΝ, το οποίο ξεκινάει στις 17:00 (Mega News) και το Πανιώνιος-ΑΕΚ με το πρώτο σερβίς να γίνεται στις 20:30 (ERT 2 Sports).

Τέλος, υπάρχει κι ένα ματς Euroleague, εκείνο ανάμεσα στην Μπασκόνια και τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο ξεκινάει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας