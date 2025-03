Το πανόραμα του EuroCup: Με Βαλένθια η Χάποελ του Ιτούδη στα ημιτελικά

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών του EuroCup, εκεί όπου θα βρεθεί η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Γκραν Κανάρια και η Μπαχτσεσεχίρ, σε αγώνες best of three.

Η ώρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει όλο και περισσότερο στο EuroCup, εκεί όπου ολοκληρώθηκαν τα προημιτελικά και όλα είναι πλέον έτοιμα για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης, οι οποίοι θα κριθούν σε best of three παιχνίδια.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε της Τουρκ Τέλεκομ με 67-61 και πήρε την πρόκριση. Λίγο αργότερα έμαθε τον αντίπαλό της αφού η Βαλένθια επιβλήθηκε της Κλουζ με 98-74.

Την Τρίτη (11/3), είχε γίνει γνωστό το άλλο «ζευγάρι» αφού η Μπαχτσεσεχίρ του Ντέγιαν Ράντονιτς νίκησε την Τσεντεβίτα με 85-81 ενώ η Γκραν Κανάρια υπέταξε τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 92-89.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Τρίτη 11/3

Μπαχτσεσεχίρ - Τσεντεβίτα 85-81

Χάποελ Ιερσουαλήμ - Γκραν Κανάρια 89-92

Τετάρτη 12/3

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Γκραν Κανάρια - Μπαχτσεσεχίρ (25,28/4)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Βαλένθια (25,28/4)

*Πλεονέκτημα έδρας θα έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν τη φάση των ομίλων πιο ψηλά.