Τρομερή επίθεση Ισπανών σε Ιτούδη: «Ξέρει πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι θεατρινισμοί» - Η απάντηση Σκαριόλο για τις βολές

Ισπανικό Μέσο εξαπέλυσε επίθεση στον Δημήτρη Ιτούδη, κάνοντας λόγο για θεατρικές παραστάσεις.

H Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να προηγήθηκε με 20 πόντους, όμως ρίσκαρε στο τέλος και λίγο έλειψε να τρομάξει από την ευστοχία της Χάποελ από την περιφέρεια. Η ομάδα του κόουτς Σκαριόλο, όμως επικράτησε με 86-82 για να κάνει το 1-0 στη σειρά.

Δημοσιεύμα της El Mundo κάνει... επίθεση στον Δημήτρη Ιτούδη γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο Δημήτριος Ιτούδης είναι 55 ετών, έχει μεταπτυχιακό τίτλο ως βοηθός προπονητή δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και ξέρει πώς είναι να κατακτάς δύο τίτλους EuroLeague ως προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Γνωρίζει την τιμή του σεβασμού στην Ευρώπη και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι θεατρικές παραστάσεις. Έχει επίσης καλή παρέα σε αυτή τη νεόπλουτη Χάποελ Τελ Αβίβ: ο εκατομμυριούχος πρόεδρός της, Οφέρ Γιανάι, εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας ένα κασκόλ με το έμβλημα της Βαλένθια».

«Σε τρία παιχνίδια φέτος εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν κάνει 64 βολές και εμείς έχουμε κάνει 34. Αυτό είναι γεγονός, δεν θέλω να τιμωρηθώ»», ήταν τα λόγια του Έλληνα προπονητή μετά το ματς.

Από την πλευρά του ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανέφερε για τις βολές: «Όλη τη σεζόν, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, πηγαίνουμε πολύ στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχουμε παίκτες με επιρροή που επιτίθενται και είναι ικανοί να πάνε προς το καλάθι. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου παιχνιδιού μας».