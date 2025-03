Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με τον Βασίλιε Μίτσιτς τον τελευταίο ενάμιση μήνα και ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να τινάξει την μπάνκα στον αέρα για τον Σέρβο γκαρντ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι αποφασισμένη να κάνει την υπέρβαση και να δώσει στον Βασίλιε Μίτσιτς το υψηλότερο συμβόλαιο στην Ευρώπη, όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Οφέρ Γιανάι, μιλώντας στο podcast «Pini & friends at All-in, by Pini Gershon and Arale Weisberg».

Ο διοικητικός ηγέτης της Χάποελ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον έχω προσεγγίσει εδώ και ενάμιση μήνα. Του λείπει το πάθος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να είναι μέρος μιας μαχητικής ομάδας. Έχει κουραστεί από την κατάσταση και του αρέσει το πρότζεκτ της Χάποελ. Ο στόχος είναι να τον φέρουμε για την επόμενη σεζόν. Του είπα ότι θα τον κάνω τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη. Κανείς δεν θα του δώσει 5 εκατομμύρια, κι εγώ είμαι έτοιμος. Γι’ αυτή την περίπτωση αξίζει να σπάσεις τον κουμπαρά σου».

Παρεμπιπτόντως, ο Μίτσιτς αγωνίστηκε μόλις δύο λεπτά στην ήττα των Σανς από τους Τίμπεργουλβς. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 36 ματς, σημειώνοντας 7.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ. Όσον αφορά το συμβόλαιό του, λαμβάνει 7.7 εκατομμύρια τη σεζόν 2024/25. Την επόμενη χρονιά έχει λαμβάνειν 8.1 εκατομμύρια (team option).