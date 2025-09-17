Στην Βουλγαρία θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο Κολοσσός, με την ομάδα της Ρόδου να ετοιμάζεται για δύο δυνατά φιλικά απέναντι σε Μπάλκαν και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Κολοσσός αναχωρεί την Πέμπτη (18/9) για την Βουλγαρία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τις Μπάλκαν και Χάποελ Τελ Αβίβ σε δύο δυνατά φιλικά προετοιμασίας.

Ο Χαβιέρ Καράσκο θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, εκτός του Μαρτίνας Βάρνας, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και έμεινε στη Ρόδο.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση του Κολοσσού:

Για τη Βουλγαρία αναχωρεί η ομάδα μας αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, όπου θα πραγματοποιήσει δύο σημαντικά φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την BC Balkan Botevgrad στο Μπότεβγκραντ στις 19:00 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου τη Hapoel Tel Aviv στη Σόφια στις 14:00.

Η αποστολή της ομάδας θα επιστρέψει στη Ρόδο το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου. Άπαντες θα είναι στην διάθεση του Χαβιέρ Καράσκο, πλην του Μαρτίνας Βάρνας ο οποίος θα παραμείνει στη Ρόδο, λόγω τραυματισμού.