Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο κόουτς της Χάποελ Τελ Αβίβ και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, μετά το Ελλάδα - Φινλανδία 92-89, μίλησε στο EuroBasket Live by Novibet και είχε αρκετά να πει!

Ο Δημήτρης Ιτούδης ήταν καλεσμένος στο EuroBasket Live by Novibet, με τον πολύπειρο κόουτς να αποθεώνει την Εθνική μας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ενώ αναφέρθηκε στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, την Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά και την μεταγραφή του Βάσα Μίτσιτς.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης στο EuroBasket Live by Novibet:

«Το πιο σημαντικό είναι η επιτυχία της Εθνικής. Να ενώσω κι εγώ τη φωνή με εκατομμύρια ανθρώπων και να πω συγχαρητήρια σε όλους. Στους παίκτες, τους προπονητές, την ομοσπονδία, τους φιλάθλους αλλά και σε όλους που ήταν στις τηλεοράσεις και παρακολούθησε την πορεία. Ο καθένας έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και μεγάλη είναι αυτή η επιτυχία που φέρνει ακόμη μια φορά η Εθνική Ελλάδας».

Για το μετάλλιο:

«Προφανώς και αυτή η γενιά έχει παίξει πολλά χρόνια μαζί από μικρές ηλικίες και στις περισσότερες διοργανώσεις, όπου σε μερικές εξ αυτών ήμουν κι εγώ μαζί τους, είχαν βάλει έναν στόχο πολύ σημαντικό, το να πάρουν ένα μετάλλιο. Αυτό που μας έδειξε η ομάδα είναι πως μπορούσε να πάει καλύτερα. Αλλά ποιο είναι το ακόμη καλύτερα, το να είσαι πρώτος ή δεύτερος. Αλλά σε ένα τουρνουά που στα νοκ άουτ μπορεί να βγεις τελείως από τα μετάλλια λόγω ενός κακού δεκαλέπτου ή τριλέπτου, εμείς είμαστε εκεί και αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Είναι μια γενιά που είναι πολλά χρόνια μαζί, πολλά παιχνίδια μαζί, γνωρίζονται πολύ καλά και ήθελαν και θέλουν ένα μετάλλιο. Πρέπει να χτρίσουμε σε αυτό και να το κεφαλαιοποιήσουμε ως χώρα. Όταν συνεργαζόμαστε ως Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πολλά».

Για την επόμενη μέρα της Εθνικής:

«Το ότι ήδη έχει γίνει μια μικρή ανανέωση και από τις ημέρες εκεί και ο Σαμοντούροβ ήταν από τις πρώτες κλήσεις που κάναμε κι άλλα παιδιά όπως ο Νετζήπογλου είναι παιδιά με παραστάσεις από την Εθνική Ανδρών και με χρόνο στην Α1. Θα πάρει χρόνο όλο αυτό και δεν γίνεται διαφορετικά. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή στο να χτίσεις κάτι καλό. Ας μην προτρέχουμε όμως. Οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τους αθλητές που έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα μέσα στη χρονιά. Θα πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα είναι για ακόμη ένα καλοκαίρι μαζί με την Εθνική. Αλλά για να συνοψίσω, το γεγονός πως αυτή η Εθνική πέτυχε να κάνει τον κόσμο να κοιτάζει τις τηλεοράσεις, να ξαναβάλει το μπάσκετ στα σπίτια, να κάνει παιδιά πολλά να γραφτούν στις ακαδημίες. Το μπάσκετ έχει αυξητικές τάσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για την προετοιμασία της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτλή τη στιγμή παίζουμε στο σούπερ καπ του Ισραήλ. Ήδη παίξαμε το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι και κερδίσαμε τη Νες Ζιόνα και σε δύο μέρες παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι. Κόπηκε η προετοιμασία μας στη μέση, διότι ενώ είχαμε 7 διεθνείς και θέλαμε και θέλουμε χρόνο για να γίνουμε ομάδα, καλούμαστε ξαφνικά να παίξουμε επίσημα παιχνίδια. Χωρίς να παίξει ο Μίτσιτς με τον Μαντάρ ακόμη μαζί. Θα πάρει χρόνο όλο αυτό. Δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλαμε, ακριβώς γιατί δεν έχουμε κάνει προπονήσεις ακόμη, όχι γιατί δεν θα δεθούμε ή δεν θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε πράγματα από την πορεία μας σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα».

Για την μεταγραφή Μίτσιτς:

«Θεωρούσαμε πως είναι μια πολύ καλή προσθήκη στη χημεία μας και να μας φέρει την εμπειρία του και την δίψα του για διάκριση. Αισθανθήκαμε όμορφα που επέλεξε εμάς».