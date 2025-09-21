Ο Κολοσσός Ρόδου ηττήθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 87-69 σε φιλικό που διεξήχθη στη Σόφια.

Ένα από τα πιο δυνατά τεστ της προετοιμασίας του έδωσε ο Κολοσσός Ρόδου, που αντιμετώπισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη φυσικά έδειξε την ανωτερότητά της, καθώς συνεχίζει τη δική της προετοιμασία για την απαιτητική EuroLeague της ερχόμενης περιόδου.

Ο Χαβιέ Καράσκο είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και να τεστάρει την ετοιμότητα της ομάδας του απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Όμως οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 87-69 του Κολοσσού, έχοντας πάρει σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, που έκλεισε στο +21 για εκείνους (45-24).

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 45-24, 60-49, 87-69