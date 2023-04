Η Τουρκ Τέλεκομ επικράτησε της Μπρέσια στον τελευταίο αγώνα των «16» του EuroCup και έκλεισε το εισιτήριό τους για τα προημιτελικά. Πιθανός αντίπαλος του Προμηθέα στα ημιτελικά.

Το 8ο "χαρτάκι" για τα προημιτελικά του EuroCup κέρδισε η Τουρκ Τέλεκομ που αντιμετώπισε την Μπρέσια στο ματς που ολοκλήρωσε τη φάση των «16». Η ομάδα Ερντέμ Τσαν είχε καλύτερη απόδοση στο δεύτερο μισό και επικράτησε με 77-69.

Οι Ιταλοί διόρθωσαν τα...κακώς κείμενα του πρώτου δεκαλέπτου και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με ισχνό προβάδισμα (36-38), παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Μάλιστα, πάτησαν «γκάζι» στην τέταρτη και καθοριστική περίοδο και με επιμέρους 18-11 πήραν το αποτέλεσμα. Κορυφαίος ήταν ο Μπουτέιγ με 21πόντους (4/9 τρίποντα), 3ριμπάουντ και 1 κλέψιμο με τον Τζόουνς να ακολουθεί με 14-8. Από την άλλη, ο Μάσινμπουργκ σημείωσε 20 και ο Κένι Γκάμπριελ συμπλήρωσε 8 ριμπάουντ και 10 πόντους, όσους και ο Πετρουτσέλι.

Οι «ματιές» στο ζευγάρι της Τουρκ Τέλεκομ με την Ουλμ πέφτουν και από πλευράς Προμηθέα, καθώς σε περίπτωση που περάσουν το εμπόδιο της Προμετέι, οι Τούρκοι θα είναι ο αντίπαλος στα ημιτελικά.

