Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα του Προμηθέα αναδείχθηκε ο Πολυτιμότερος Παίκτης της 12ης αγωνιστικής.

Ο Προμηθέας πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπούντουτσνοστ (81-72) με τον Αρνόλντας Κουλμπόκα να κάνει μία εμφάνιση αντάξια ενός MVP. Με τον Λιθουανό γκαρντ της ομάδας της Πάτρας να παίρνει τον τιτλο του MVP για τη 12η αγωνιστική του EuroCup.

Στην αναμέτρηση μέτρησε 30 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και PIR που έφτασε στο 36.

