Ο Κουλμπόκα του Προμηθέα εντυπωσίασε κόντρα στην Τρέντο και αναδείχθηκε MVP της πρεμιέρας του Εurocup.

Έναν εξαιρετικό παίκτη δείχνει να βρήκε ο Προμηθέας στο πρόσωπο του Αρνόλντας Κουλμπόκα. Ο Λιθουανός φόργουορντ ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην Τρέντο στη νίκη των Πατρινών μέσα στην Ιταλία και τελείωσε το ματς με 18 πόντους, 3/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 11 ριμπάουντ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μαζέψει 31 βαθμούς στην αξιολόγηση και έτσι να αναδειχθεί MVP της πρεμιέρας του Eurocup. Εντυπωσιακός ο Κουλμπόκα στα 24 του χρόνια, φαίνεται πως θα μας απασχολήσει πολύ και στη συνέχεια της σεζόν.

