Με μία εκπληκτική εμφάνιση ο Προμηθέας κέρδισε την Τρέντο με 89-76 στην έδρα της, ξεκινώντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στο EuroCup.

Μετά τη νίκη επί του Λαυρίου ο Μάκης Γιατράς δήλωσε ότι ο Προμηθέας θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και η 1η αγωνιστική του EuroCup το πιστοποίησε. Οι Πατρινοί ήταν ισοπεδωτικοί στην έδρα της Τρέντο, την οποία και κέρδισαν με 89-76 έχοντας τον έλεγχο του αγώνα για 40 λεπτά.

Με τρεις... καπνισμένες κάννες, τους Σίμπσον, Γιανγκ και Κουλμπόκα (11 ριμπάουντ) να σκοράρουν 22, 20 και 18, τον Κοντίτ να ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία και τον Τσαϊρέλη να φέρνει σκορ από την άκρη του πάγκου, ο Προμηθέας των 9/23 από τη γραμμή του τριπόντου ήταν αδύνατο να ηττηθεί, ό,τι και αν έκανε ο Φλακαντόρι. Ο Ιταλός σκόραρε 14 με 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, αλλά με τον Σπανιόλο να μένει στους 3 και μόνο συμπαραστάτη τον Κρόφορντ που έβαλε 13, η πλάστιγγα έγειρε για τα καλά προς την πλευρά των Πατρινών.

Ο αγώνας

Χρειάστηκαν δύο λεπτά για να έρθει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση, με τις ομάδες να ξεκινάνε άστοχες από την περίμετρο. Η Τρέντο εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές των γκαρντ του Προμηθέα στο ξεκίνημα και με μαέστρο τον Φλακαντόρι προηγήθηκε 13-9 μετά από 7 λεπτά. Όμως το δεύτερο τρίποντο του Κουλμπόκα και η παρουσία του Κοντίτ στη ρακέτα υπέγραψαν το 0-11 σερί των Πατρινών. Ο διεθνής σέντερ με το Πουέρτο Ρίκο είχε ισχυρή παρουσία τόσο στην άμυνα, όσο και επιθετικά κοντά στο καλάθι και με τον Γκίκα παρτενέρ του Γιανγκ η κυκλοφορία της μπάλας ήταν καλύτερη για να έρθει το 13-20 του δεκαλέπτου.

Μάλιστα ο Προμηθέας εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Φλακαντόρι για να πιέσει ακόμα περισσότερο την μπάλα, φτάνοντας στο +9 (15-24) με τον Γιανγκ να αναλαμβάνει την μπαγκέτα του σκοραρίσματος. Ο Αμερικανός έφτασε τους 7 πόντους, με τον Τσαϊρέλη να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα ερχόμενος από τον πάγκο. Έτσι, παρά το 3/13 από την περίμετρο, ο Προμηθέας προηγήθηκε με 22-32 μετά από 15 λεπτά παιχνιδιού, έχοντας να λύσει όμως τον γρίφο του Ντρου Κρόφορντ που είχε «ζεσταθεί». Η εξαιρετική παρουσία του Τσαϊρέλη αύξησε τα λεπτά του στο παρκέ, με τον Γιατρά να τον κάνει ζευγάρι με τον Κουλμπόκα στους ψηλούς και το σκορ να εκτοξεύεται στο 25-41 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Ένα κλέψιμο του Φλακαντόρι «έκοψε» τη διαφορά για τους Ιταλούς με το ημίχρονο να κλείνει στο 29-43.

Το σκηνικό θα άλλαζε μονάχα από την επίθεση της Τρέντο, αφού οι Ιταλοί δε διακρίνονται για τις αμυντικές τους επιδόσεις. Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Λόκετ μείωσαν σε 41-49, όμως ο Προμηθέας απάντησε άμεσα με τους δύο καλύτερους σκόρερ του, Σίμπσον και Κουλμπόκα για ένα άμεσο 0-5. Μάλιστα με τον Κοντίτ να συνεχίζει το... έργο του στη ρακέτα, η διαφορά περισσότερο αυξητικές τάσεις είχε. Ο Γιανγκ έφτασε τους 14 πόντους διαμορφώνοντας το 45-60 (στο 26'), με τον Σίμπσον να σκοράρει μέχρι και τετράποντο, αλλά μία «πληγή» στα επιθετικά ριμπάουντ που άνοιξε στο 3ο δεκάλεπτo να δίνει την ευκαιρία στην Τρέντο να μείνει στο ματς. Παρόλα αυτά ένα ακόμα τρίποντο από τον Μουράτο με την κόρνα της λήξης έγραψε το 55-69.

Perfect patience for @promitheasbc ends with Mouratos beating the third-quarter buzzer💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/04In1jqMbZ